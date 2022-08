Šéf Red Bullu sa smeje z Mercedesu: Viem ich ľahko vytočiť a rozbíjajú slúchadlá

Minuloročná edícia majstrovstiev sveta F1 ponúkla nevídané divadlo, ktorého súčasťou boli aj zákulisné ťahy a obrovská rivalita medzi tímami Red Bull a Mercedes. Christian Horner (48) sa nedávno rozrozprával o rivalite s Toto Wolffom (50) a o tom, ako ho vlani dostal.

Horner prezradil, že vie, ako sa dostať pod kožu šéfa konkurenčného Mercedesu, pričom hovoril o ich tvrdej rivalite. Táto dvojica sa v posledných sezónach dostala do sporu, keď sa zintenzívnila bitka medzi obomi tímami.

Napätie sa zvýšilo najmä počas minulej sezóny, keď sa Max Verstappen z Red Bullu a hviezda Mercedesu Lewis Hamilton postavili do priameho boja o titul majstra sveta.

V tejto sezóne však nič nebolo inak a Horner sa opakovane drzo obul do Wolffa, pričom tvrdil, že Wolff len zdedil jeho impérium Mercedes, čo Rakúšan rezolútne odmieta.

Šéf Mercedesu údajne stratil nervy v hádke Hornerom, ktorá sa týkala detailov vozidla nemeckého tímu. Horner však trvá na tom, že ich hádka nie je osobná a dodáva, že svojho protivníka dokáže ľahko vytočiť. Pre Sky Sports povedal:

"V žiadnom prípade to nie je osobné. Toto je Toto. S Mercedesom odviedol fenomenálnu prácu. Samozrejme, že prišiel do tohto športu z úplne iného prostredia ako ja, on je do veľkej miery z finančného prostredia,“ povedal Horner na úvod.

"Je veľmi ľahké ťahať ho za nos a je to vidieť. Niekedy ho to ovplyvňuje. Samozrejme, minulý rok bol intenzívny a bolo to prvýkrát, čo bol v takejto situácii. Je však vždy zaujímavé sledovať, ako ľudia reagujú. Keď rozbíjajú slúchadlá, tak vidíte, že ste sa im dostali pod kožu," zhodnotil s úsmevom.