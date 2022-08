Ostrá hádka bývalých futbalistov: V priamom prenose si nič nedarovali!

Hanebná prehra Manchestru United rozpútala vášne v pozápasovom štúdiu televíznej stanice Sky Sports. Do ostrej výmeny názorov sa pustili bývalí futbalisti – Gary Neville (47) a Jamie Redknapp (49).

"Červení diabli" sa po prehre 0:4 s Brentfordom ocitli na dne tabuľky Premier League prvýkrát od roku 1992. Legenda klubu Gary Neville dlhodobo viní majiteľov klubu, rodinu Glazerovcov, za roky zlého hospodárenia a za to, že dovolili, aby sa situácia dostala do tohto štádia.

S týmto však nesúhlasil Jamie Redknapp, ktorý svojho času hrával aj za Liverpool či Tottenham a obliekal si aj reprezentačný dres. Namietal, že Neville týmto spôsobom odvádza pozornosť od slabých výkonov súčasných hráčov, následne sa konverzácia rýchlo vyhrotila.

Neville sa vyjadril na adresu majiteľov klubu: "Nemôžu míňať peniaze - a to je veľký problém. V polčase som povedal, že ak ste hráč a pozeráte sa na tento výkon, čo si myslíte? Je to skvelý klub, magický klub, je to najväčšia vec v mojom živote a nemôžem byť viac hrdý na to, že ich môžem podporovať. Ale v tejto chvíli je to naozaj zúfalé.“

Následne sa vrátil aj k výroku bývalého lodivoda Manchestru United a povedal: „Neustále hovoríme tie isté veci o tých istých ľuďoch. Nebol to Ralf Rangnick, kto povedal, že Man Utd potrebuje operáciu otvoreného srdca? Joel Glazer musí zajtra nasadnúť do lietadla, odletieť do Manchestru a všetkým povedať, aký má, do pekla, plán s futbalovým klubom."

Redknapp sa pokúsil vrátiť úder. Potom sa obaja rozprávali a Redknapp sa opýtal, kedy sa Neville prestane vyhovárať na majiteľov. Následne ho požiadal, aby mu pozeral do očí, keď s ním hovorí.