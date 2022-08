Po vyhrážkach smrťou späť do Anglicka? O Williana sa zaujíma ďalší londýnsky klub

Brazílčan Willian (34) prežíva skutočne ťažké obdobie - svoju rodnú krajinu musel opustiť po tom, čo sa mu fanúšikovia Corinthians vyhrážali smrťou. Okamžite však oňho prejavil záujem klub z Premier League.

Skúsený záložník bol ešte nedávno súčasťou tímu Corinthians, no s klubom bol nútený rozviazať zmluvu – bál sa totiž o svoj život a rodinu. Horkokrvní fanúšikovia tamojšieho mužstva sa mu pravidelne vyhrážali zabitím. Celá záležitosť vyvrcholila po vypadnutí vo štvrťfinále Copa Libertadores a Willian dospel k ráznemu rozhodnutiu.

"Vždy, keď Corinthians prehral a ja som nehral dobre, moja rodina dostávala na sociálnych sieťach vyhrážky a urážky - moja manželka, moje deti a nedávno začali útočiť aj na môjho otca a sestru," priblížil nepríjemné udalosti 34-ročný futbalista.

Počas svojho pôsobenia v Premier League patril Willian k tvorcom hry Chelsea aj Arsenalu a získal si srdcia viacerých priaznivcov. Podľa britských médií sa schyľuje k jeho návratu do Anglicka – o jeho služby sa údajne zaujíma Fulham. V prípade úspešného prestupu by to bol pre Brazílčana už tretí klub z Londýna.