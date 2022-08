Fantastický Martin Buday natiahol víťaznú šnúru: Vo svojom druhom UFC zápase zdolal poľského bojovníka

Slovenský bojovník Martin Buday (30) ostáva v najprestížnejšej MMA organizácii naďalej neporaziteľný. Vo svojom druhom UFC zápase si v americkom San Diegu na body poradil s poľským bojovníkom Lukaszom Brzeským v pomere 29-28, 28-29 a 29-28.

Náš obor navážil deň pred duelom presne limit ťažkej váhy (120 kg), zatiaľ čo Poliak bol o 13 kíl ľahší, a tak diváci sledovali súboj sily proti rýchlosti. Obaja zápasníci boli kondične dobre pripravení, vedeli čo môžu od súpera očakávať, preto sa drvivá väčšina duelu odvíjala výlučne v postoji.

Po absolvovaní všetkých troch kôl to vyzeralo na prehru nitrianskeho bojovníka, no bodoví arbitri po nejednotnom verdikte rozhodli o jeho výhre. To prekvapilo aj značnú časť prítomných fanúšikov, ktorí reagovali hlasným piskotom. Súdiac podľa oficiálnych štatistík UFC sa im však niet čo čudovať, keďže Brzeski zaznamenal až 118 signifikantných úderov, Buday ich mal len 66.

Odhliadnuc od toho, jeden z dvoch slovenských zástupcov v UFC natiahol svoju sériu výhier už na jubilejné číslo 10 a v najprestížnejšej organizácii si upravil pozitívnu bilanciu na 2-0.