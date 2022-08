TOTO sa len tak nevidí! Súčasťou kurióznej hromadnej kolízie bola takmer polovica štartovacieho poľa

Súčasťou motoršportu sú aj kolízie, ktoré vedia byť rôzneho charakteru. Tá, ktorá sa udiala počas nedávnych pretekov Formuly E, však jednoznačne patrí do kategórie kurióznych a úsmevných.

V jednej zo zákrut, kde v predchádzajúcich kolách nemali jazdci žiadne problémy, to do bariér napálil pilot zo stajne Jaguar. Na tom by ešte nebolo nič zvláštne, no nečakanou haváriou zrejme zmiatol svojich oponentov a tí ho v podobnom štýle postupne nasledovali. Vrcholom kurióznej situácie bolo, keď dva monoposty dokonca skončili na sebe. Celkovo mala kolízia až ôsmich účastníkov, čo predstavuje takmer polovicu štartovacieho poľa v seriáli Formula E. Ani jeden z pretekárov našťastie neutrpel žiadne zranenie.