Hokejová legenda a najstarší hráč NHL, Zdeno Chára, drží fanúšikov v napätí: Potiahne ešte sezónu?!

Nemá sa kam ponáhľať! Hokejoví fanúšikovia sú nedočkaví, čo oznámi najstarší hráč NHL, Zdeno Chára (45), v najbližších týždňoch. Bude či nebude ešte pokračovať v dlhej a úspešnej kariére? Víťaz Stanleyho pohára z roku 2011 sa objavil na štvrtkovom galavečere Hokejista roka, kde prezradil, že sa stále nerozhodol o svojej budúcnosti.

Bývalý kapitán národného tímu pôsobil v minulom ročníku v tíme NY Islanders a vo februári dosiahol historický míľnik v profilige. Chára totiž vytvoril v NHL nový rekord v počte odohratých stretnutí obrancov v základnej časti. Prekonal legendárneho zadáka Chrisa Cheliosa, ktorý nastúpil na 1 652 duelov a Zdeno ich má po sezóne na konte už 1 680!

„Nikdy som také niečo neplánoval, to sa ani nedá. Je to vec, ktorá sa nepodarí len tak a veľmi si to cením. Zobralo mi to naozaj veľa rokov a je veľa ľudí, ktorí k tomu aj prispeli. Najmä moja rodina a spoluhráči. Bez nich by som takýto míľnik nedokázal a som si toho vedomý,“ vyjadril sa Chára, ktorý trávi leto na Slovensku.

Prišiel kvôli parťákom

Vo štvrtok zavítal do priestorov Bratislavského hradu, kde odovzdal cenu najlepšiemu obrancovi, Erikovi Černákovi, a na vlastné oči videl aj to, ako do Siene slávy uviedli dvoch velikánov – Petra Bondru a Žigmunda Pálffyho.

„Práve kvôli nim som prišiel na galavečer. Hral som s nimi v minulosti v jednom tíme i proti nim. Zažili sme toho spolu veľa. Som poctený, že som bol pri tom, keď ich uviedli do Siene slávy, bolo to dojímavé,“ pokračoval Chára, ktorý sa stále definitívne nerozhodol, či sa poberie do športového dôchodku, alebo ešte potiahne jednu sezónu na vrcholnej scéne. „Máme ešte čas, nikam sa neponáhľam. Je to otázka mojej rodiny a aj celkového zápalu. Keď k tomu dôjde, tak verím, že to rozhodnutie bude správne,“ dodal Chára.