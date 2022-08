Bude to futbalový sviatok. Už v nedeľu by mal nastúpiť Martin Škrtel (37) na svoj prvý duel v 8.lige. Po zápase je pripravený hudobný program.

Futbalový klub z Ráztočna informoval na Instagrame o tom, že po prvom zápase Martina Škrtela v sezóne 2022/2023 bude pripravený kultúrny program. "Samozrejme, aj po zápase bude o zábavu postarané. Približne okolo 21.00 sa o ňu postarajú chalani z Gipsy Čáve," píše sa v príspevku.

Dokonca by mal so známou skupinou vystúpiť aj samotný Martin Škrtel. "Máme informáciu, že by ´Škrťo´ mal nejaké dve pesničky zaspievať, takže na toto sa oplatí počkať," oznamuje FK Hajskala Ráztočno.