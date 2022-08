Bayern loví v Anglicku: Chelsea môže prísť o svoju veľkú hviezdu

Londýnska Chelsea môže prísť o svoju veľkú hviezdu. Do hry o šikovného ofenzívneho futbalistu vstúpil Bayern Mníchov.

Bayern chce priviesť Kaia Havertza z modrej časti Londýna späť do Bundesligy, tvrdí Sport1. Nemecký reprezentant je považovaný za ideálnu posilu do útoku tímu po tom, čo v lete prišiel o Roberta Lewandowského, ktorý prestúpil do Barcelony. Vedenie klubu si uvedomuje, že zrealizovať dohodu by bolo náročné.

Kai Havertz prišiel do Anglicka v roku 2020 z Leverkusenu za 80 miliónov eur. Vo svojej prvej sezóne za FC Chelsea odohral 45 zápasov, v ktorých dokázal skórovať 9-krát a na 8 gólov prihral. Nasledujúci ročník vyšiel Nemcovi o niečo lepšie, keď odohral 47 duelov. Zaznamenal v nich 14 presných zásahov a 6 gólových prihrávok.