Bude Piqué celý rok bez platu? Všemožná snaha Barcelony o registráciu posíl

Katalánsky veľkoklub FC Barcelona sa všemožne snaží o zníženie svojho obrovského dlhu, čo by dopomohlo k registrácii najnovších posíl, medzi ktorými je aj hviezdny útočník Robert Lewandowski (33).

K tomuto kroku by malo dopomôcť aj zníženie platu dlhoročnej opory Gerarda Piquého (35). Španielsky obranca sa vyjadril, že je ochotný radikálne znížiť svoje platové podmienky, tvrdí The Athletic.

Predpokladá sa, že spomínané okresanie mzdy by mohlo byť v takom rozsahu, že prakticky nebude poberať plat počas celej novej sezóny. Nie je to prvýkrát, čo by si znížil plat – urobil tak aj pred rokom, aby Barcelone pomohol zaregistrovať Sergia Aguera, Memphisa Depaya a Erica Garciu.

Katalánski giganti veria, že vďaka Piqueho gestu budú môcť úspešne zapísať veľké letné posily Roberta Lewandowského, Raphinhu, Andreasa Christensena a Francka Kessieho.

Pokiaľ ide o Julesa Koundeho, tak jeho registrácia závisí od zníženia platov ostatných hráčov a predaja niektorých členov kádra, čo znamená, že aktuálne ešte nemôže nastúpiť na úvodný zápas La Ligy. Zlá finančná situácia Kataláncov sa naďalej vlečie a pred jej prvým duelom sezóny v sobotu proti Rayu Vallecano ostávajú veľké otázniky.