Historická pocta legende športu: TOTO sa v NBA ešte nikdy nestalo!

Basketbalová komunita si svoju legendu váži natoľko, že jej číslo na drese bude v rámci celej ligy navždy vyradené. K takémuto kroku sa NBA uchýlila po prvý raz a podobnej pocty sa doposiaľ nedočkali ani mená ako Michael Jordan, Magic Johnson a Kobe Bryant.

Bill Russell zomrel na samom konci júla 2022 vo veku 88 rokov. V najprestížnejšej basketbalovej súťaži sveta bol päťkrát vyhlásený za najužitočnejšieho hráča a k ligovému triumfu dokráčal až 11-krát.

"Nevídané úspechy Billa Russella na ihrisku a jeho priekopnícka aktivita v oblasti občianskych práv si zaslúžia, aby sme si ho uctili jedinečným a historickým spôsobom," uviedol Adam Silver, komisár NBA.

"Trvalé vyradenie jeho čísla 6 zo všetkých tímov NBA zabezpečí, že Billova výnimočná kariéra bude vždy uznávaná," dodal.

Legende Bostonu Celtics preukážu svoj obdvi a úctu aj všetci aktuálni hráči, ktorých dresy bude počas celej nasledujúcej sezóny zdobiť pamätná nášivka. Navyše na každej basketbalovej ploche v rámci NBA bude pri postrannej čiare umiestnené logo v tvare štvorlístka s číslom 6. Práve štvorlístok je totiž základným znakom Bostonu, za ktorý Rusell hrával.

The life and legacy of 11-time NBA champion and civil rights pioneer Bill Russell will be honored by retiring his uniform number, 6, throughout the league. The iconic Naismith Memorial Basketball Hall of Famer will be the first player to have his number retired across the NBA. pic.twitter.com/OSVx02bQDl