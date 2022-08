Veľký prestup Schranzovho spoluhráča? Slavii bola ponúknutá štvornásobná suma!

Hviezda jarných európskych zápasov Slavie Praha Yira Sor (22) upútal svojimi výkonmi pozornosť belgického Genku, ktorý sa pokúša zaistiť si služby tohto mladého Nigérijčana.

Yira Sor prestúpil do pražskej Slavie na začiatku tohto kalendáneho roka a v nabitom kádri sa mu ihneď podarilo presadiť sa. Rýchlonohý futbalista sa ako skutočná opora mužstva predviedol najmä na medzinárodnej scéne, keď v rámci Európskej ligy podával skvelé výkony a strieľal dôležité góly.

Neskôr sa ale zranil a odvtedy Slavii nepomohol. Teraz sa však možno bude sťahovať. O talentovaného hráča totiž prejavil vážny záujem Genk a podľa tamojších médií je ochotný ponúknuť Slavii až 8 miliónov eur.

Ak by sa tieto informácie potvrdili a Sor by skutočne prestúpil, pražský klub by poriadne zarobil. Belgičanmi ponúkaná čiastka je o 6,7 milióna eur vyššia ako suma, ktorú Česi za futbalistu zaplatili v januári.