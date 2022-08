Zlatí chlapci s ďalšou poctou! Hokejové legendy a bývalí skvelí kanonieri Peter Bondra (54) a Žigmund Pálffy (50) vstúpili vo štvrtok večer oficiálne do Siene slávy slovenského hokeja.

Keďže vlani sa hokejová anketa pre pandémiu neuskutočnila, zaradil tento rok Slovenský hokejový zväz do Siene slávy až dve významné osobnosti. Ako prvý si plaketu zobral strelec zlatého gólu z MS 2002 Peter Bondra a za ním prišiel na pódium aj Žigmund Pálffy.

„Veľmi si to vážim je to veľká česť byť medzi takýmito osobnosťami,“ povedal Pálffy. Uvedenie do Siene slávy si cení aj Bondra, ktorý tradične ako každé leto dovolenkuje na Slovensku.