UEFA oznámila kandidátov na hráča roka: Najbližšie k oceneniu je TÁTO trojica!

Víťazov vyhlásia 25. augusta v Istanbule na žrebovaní skupinovej fázy tohtosezónnej Ligy majstrov.

Benzema z Realu Madrid strelil 15 gólov vo vlaňajšej edícii LM, jeho spoluhráč brankár Thibaut Courtois sa zaslúžil o triumf vo finále nad FC Liverpool (1:0). Stredopoliar De Bruyne z Manchestru City doplnil zoznam po hlasovaní trénerov a vybraných novinárov.

Cenu pre najlepšieho trénera dostane jeden z trojice Carlo Ancelotti (Real Madrid), Jürgen Klopp (FC Liverpool) a Pep Guardiola (Manchester City).

Žiadny z nominovaných hráčov predtým nezískal túto cenu. UEFA ju po prvýkrát udelila v roku 2011 Lionelovi Messimu. Minuloročným víťazom sa stal stredopoliar Jorginho. Taliansku pomohol k triumfu na ME a FC Chelsea k víťazstvu v LM.

