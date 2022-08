Hokejový obranca Martin Feherváry o móde: Nepotrebujem mať najdrahšie veci

Má za sebou skvelú sezónu v NHL. Slovenský hokejový obranca v službách Washingtonu Capitals Martin Fehérváry (22) si vybojoval miesto v základnej zostave prvého tímu, k väčšej spokojnosti mu už chýbal iba postup do ďalších kôl v play off. Martin je športový typ, a okrem hokeja si rád zahrá aj golf. "Hrávam často golf a chytám ryby, ak sa to dá nazvať šport. Je to také kompenzovanie, človek potrebuje vypnúť, príroda a voda mi dáva pokoj," vraví Fehérváry. Rád sa oblieka, ale nepotrpí si na drahé kúsky. "Mám rád módu, rád sa obliekam. Ale nie som ten typ, že potrebujem mať najdrahšie veci," dodal.