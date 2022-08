Kouč Vladimír Weiss st. napriek vypadnutiu: Hráči si zaslúžia absolutórium

Dráma so smutným koncom. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali s gréckym Olympiakosom Pireus v jedenástkovom rozostrele po remíze 1:1 v odvetnom zápase 3. predkola Európskej ligy na Tehelnom poli a do baráže o skupinovú fázu Európskej ligy postúpili Gréci.

Slovan zabojuje o miesto v skupine Európskej konferenčnej ligy proti HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny.

Belasí sa tak po vypadnutí z Ligy majstrov lúčia aj s Európskou ligou. Hoci aj v odvete proti Olympiakosu podali skvelý výkon. Súpera dostali pod tlak, zápas, najmä druhý polčas mali jasne v réžii. Dostali sa do niekoľkých vyložených šancí, ale chýbala im lepšia koncovka.

V rozstrele sa najprv presadili Ramirez i Šaponjič a domáci viedli 2:0. Tretiu jedenástku však nepremenil Kucka, neskôr v piatej sérii nepremenil za stavu 3:3 Čakvetadze a zápas rozhodol pre hostí Valbuena.

"Je to škoda. Hrali sme výborne proti takému ťažkému súperovi, dokázali sme dvakrát dotiahnuť zápas, i s desiatimi hráčmi. Penalty sú o nervoch, bohužiaľ Kucka a Čakvetadze to nezvládli. Hráči si však zaslúžia absolutórium. Takýto Slovan ľudia chcú, chalani išli na doraz, bohužiaľ nám nepodala pomocnú ruku šťastena. Ale bol to výborný výkon a výborný futbal. Teraz nás čaká Mostar, verím, že to zvládneme," povedal pre RTVS po zápase tréner Vladimír Weiss.