Adam Sýkora sa v závere súboja s Kanadou hanbil: Ukázali nám, že sme úplní lúzri

Zo 63. miesta ho draftoval New York Rangers. Napokon slovenský hokejový útočník Adam Sýkora (17) odohrá najbližšiu sezónu v Nitre.

Na svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov v Edmontone má Sýkora patriť k oporám Fenešovho výberu. Po hanebnej prehre s Kanadou 1:11, inak najvyššou v histórii juniorských šampionátov pre Slovensko, aj on iba ťažko hľadal slová.

"Katastrofa, čo sa udialo na ľade. Nerobili sme, čo sme mali. Neplnili sme taktické pokyny od trénerov. Vôbec nám to nefungovalo. Tento zápas musíme rýchlo zahodiť za hlavu. Čaká nás Lotyšsko, musíme zvíťaziť. Ak sa nám to podarí, celý doterajší pocit z nášho účinkovania na turnaji môžeme zmeniť. Musíme sa nastaviť v hlavách na víťazstvo," povedal pre hockeyslovakia Adam Sýkora a priznal, kedy mu bolo v súboji s javorovými listami najťažšie.

"Najťažší pocit bol, keď sme dostali gól na 11:1 dvadsať sekúnd pred koncom. Mal som ísť na ľad. Poviem pravdu, hanbil som sa za seba a za to, čo predvádzame na ľade. Bol to pre mňa asi najťažší moment v doterajšej kariére. Aj tí ľudia.... Bolo vidno, že nám ukázali, že sme úplní lúzri. Bolo to ťažké," dodal.

A-skupina

Česko - Fínsko 3:4 pp a sn (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0)

Góly: 7. Chmelař, 12. Kulich (Myšák), 53. Myšák (Gut, Kulich) - 17. Järventie (Heimosalmi, O. Kapanen), 24. Puutio (Simontaival, Jurmo), 51. Aatu Räty (Hirvonen, Niemelä), rozh. sam. nájazd Simontaival.

Tabuľka A-skupiny:

1. Kanada 2 2 0 0 0 16:3 6

2. Fínsko 2 1 1 0 0 10:4 5

3. Česko 2 1 0 1 0 8:8 4

4. Lotyšsko 2 0 0 0 2 3:11 0



5. SLOVENSKO 2 0 0 0 2 5:16 0

B-skupina

Švajčiarsko - USA 1:7 (0:0, 1:5, 0:2)

Góly: 29. Henry - 26. Mazur (Samoskevich, Bordeleau), 32. Faber (Hughes, Bordeleau), 34. Mazur (Slaggert, Faber), 38. Slaggert (Kaiser, Mazur), 40. Coronato (Hughes, Savage), 42. Bordeleau (Hughes, Samoskevich), 56. Duran (Cooley).

Tabuľka B-skupiny:

1. USA 2 2 0 0 0 12:2 6

2. Švédsko 1 1 0 0 0 3:2 3

3. Nemecko 2 1 0 0 1 5:7 3

4. Rakúsko 1 0 0 0 1 2:4 0



5. Švajčiarsko 2 0 0 0 2 3:10 0