Šokujúca zmena plánu! Boxerský šampión Fury ohlásil návrat do ringu a vybral si hviezdneho súpera

Je to tu! Svetový boxerský šampión Tyson Fury (33) si zdá sa rozmyslel svoj odchod do športového dôchodku a plánuje návrat do ringu. Rodák z Wythenshawe dokonca prezradil, kto by mal byť jeho protivníkom a ukázal na skutku veľmi zvučné meno.

Legenda slovenského boxu oslavuje: 70. výročie zlatého úspechu na OH Síce po aprílovom víťazstve nad Dillianom Whytom Fury ohlásil odchod do športového dôchodku, napriek tomu množstvo fanúšikov nepochybovalo o tom, že sa vráti. Túto skutočnosť teraz konečne potvrdil aj skúsený Brit, ktorý to oznámil prostredníctvom sociálnych sietí. „Rozhodol som sa vrátiť k boxu, pretože chcem byť prvým šampiónom ťažkej váhy, ktorý skompletizoval dve trilógie," oznámil Fury, ktorý by sa tak po tretíkrát chcel stretnúť s krajanom Derekom Chisorom (38). Toho dokázal poraziť v rokoch 2011 a 2014. Svetový boxerský šampión si to vo svojej prvej trilógii rozdal s Deontayom Wilderom. „Vždy som vravel, že sa na konci kariéry chcem pobiť s Derekom Chisorom, a to sa aj stane. Znovu prekonáme všetky rekordy a bude to jedinečná udalosť," dodal úradujúci držiteľ opasku v ťažkej váhe. "Send me the paperwork b****" 👀@DerekWarChisora responds to @Tyson_Fury's Trilogy offer 🥊



