Pohár trpezlivosti pretiekol! Veľký cyklistický talent nečakaným krokom všetkých zaskočil

Považovali ho za veľkú medailovú nádej na letných olympijských hrách v roku 2024 v Paríži, no cyklista Michail Jakovlev (21) im tieto plány prekazil, keď z Ruska utiekol do Izraelu a svoju rodnú vlasť tak už reprezentovať nebude.

Nádejný cyklista vlani získal bronz na majstrovstvách sveta v Keirinu a Rusi ho už videli ako veľkú medailovú nádej na olympiáde v Paríži. V dôsledku udalostí z posledných mesiacov však Jakovlev bude po novom hájiť farby izraelskej reprezentácie.

„Nič nenasvedčovalo tomu, že to chce urobiť. Veď ešte na konci júla súťažil na národnom šampionáte," uviedol kouč ruského národného tímu Sergej Kovpanec. „Je škoda, že sme stratili tak talentovaného jazdca, akým je Michail. Je to každého slobodná voľba. Viem, že sa snažil na preteky registrovať individuálne pod neutrálnym statusom, ale odpoveď nedostal. To k tomu určite prispelo," myslí si kouč.

Kovpanec dodal, že Jakovlev, ktorý v máji dokonca vytvoril svetový rekord v šprinte, ho o zmena občianstva osobne neinformoval a taktiež si neželá, aby jeho príklad nasledovali ďalší ruskí reprezentanti.

Momentálne sa už jazdec nachádza v Izraeli, pas mu bol vydaný na začiatku augusta. Pod izraelskou vlajkou by sa mal najbližšie predstaviť na svetovom šampionáte.

Mladý športovec na sociálnych sieťach niekoľkokrát naznačil svoj politický názor, keď zdieľal emoji srdce a ukrajinské vlajky. Ruskému režimu neuniklo ani to, že sa mu páčil jeden z komentárov vyjadrujúci podporu Ukrajinu. Tieto okolnosti nahrávajú špekuláciám, že Jakovlev kvôli bezpečiu z Ruska utiekol.