Za klub a za krajinu! Ukrajinci sa hecujú na Európsku ligu v Košiciach

Tešia sa na zápasy a ďakujú za nový dočasný domov! Na včerajšom tlačovom brífingu predstavitelia ukrajinského futbalového klubu SC Dnipro-1 Dnepropetrovsk priblížili stav príprav mužstva na prvý zápas play-off Európskej ligy v Košiciach a vyjadrili vďaku za to, že im mesto poskytlo priestor na odohratie dôležitých zápasov.

Klub nedávno informoval, že tohtoročné účinkovanie v EL odštartuje 18. augusta od 20.00 v košickej futbalovej aréne. Na domácom štadióne pre vojenský konflikt tretí najlepší klub ukrajinskej ligy hrať nemôže.

„V Košiciach sa cítime veľmi príjemne a radi by sme sa poďakovali všetkým, ktorí nám tu pomáhajú,“ uviedol včera Andrij Rusol, výkonný riaditeľ SC Dnipro-1.

Súperom Dnepropetrovska bude v play-off lepší z dvojice 3. predkola AEK Larnaka alebo Partizan Belehrad (prvý zápas 2:1, druhý sa hral včera, skončil sa po uzávierke). V prípade neúspechu má Dnipro istotu účasti v skupine Európskej konferenčnej ligy, ktorú by tiež odohrali na Slovensku.

Pri predpokladanom postupe Belehradu si ukrajinský klub dohodol prípravný zápas s chorvátskym NK Varaždin. Ukrajinský obranca Valerij Lučkevič po remíze 3:3 odpovedal na otázku, ako sa hrá v čase vojny:

„Je to lepšie, ako sedieť nečinne a bezmocne doma na zadku. Treba ľuďom pripomenúť, že u nás je naozaj vojna a my si to uvedomujeme v každom zápase aj na tréningu. Vyhrávať zápasy je náš spôsob, ako pomôcť Ukrajine,“ vysvetlil.

Počas prípravných zápasov v Slovinsku, Rakúsku aj Chorvátsku cítili podporu divákov.

„Všade nás vrelo podporovali. Obrovská vďaka patrí Ukrajincom, ktorí chodia na zápasy. Je príjemné počuť a vidieť krajanov. Pripravíme sa na sto percent! Každý, kto vkročí na futbalové ihrisko, bude bojovať do posledných síl - za klub aj za krajinu!“