Spoločné fotenie hokejistov do 20 rokov: Kto z nás má lepšie vlasy?

V tíme panuje dobrá nálada. Mladí hokejisti do 20 rokov sa pred odletom na MS zhodli, že jednou z ich najväčších zbraní bude tímový duch. O tom, že chalani ťahajú v Edmontone za jeden povraz, svedčí aj spoločné fotenie, ktoré absolvovali. Pred ním natočili krátke video, na ktorom si spoločne porovnávajú účesy.

Vlasy sú predsa základom každého fotenia. Vedia to aj juniorskí reprezentanti, ktorí na MS do 20 rokov bojujú v oklieštenej zostave. Tímový duch im však napriek tomu nechýba. Spoločne si na šampionáte užívajú každú jednu chvíľu a úsmevy rozdávajú na všetky strany. Práve skvelá partia je základom úspechu na každom turnaji. Milé video, ktoré naši reprezentanti natočili pred spoločným fotením, svedčí o tom, že v slovenskom výbere to tak naozaj je. „Kto z nás má lepšie vlasy?,“ pretekali sa pred objektívom budúce hviezdy.