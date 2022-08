Blížia sa ME v rýchlostnej kanoistike: Naša nová ženská K4 všetkých prekvapí!

Bude mať Slovensko opäť aj ženskú posádku K4 s medailovými ambíciami? Prvá lastovička sa po rokoch objavila a čaká ju veľká skúška ohňom na blížiacich sa majstrovstvách Európy v Mníchove.

Kvarteto pretekárok zo Športového centra polície túži prekvapiť - seba aj ostatných, ale hovoriť o medaile je zatiaľ nenáležité.

V roku 1997 na majstrovstvách Európy v Plovdive štartovalo slovenské kvarteto Petránová, Hochschornerová, Medovčíková a Erbanová. Vo finále K4 na 200 m obsadilo 6. a na 500 m 8. priečku. Potom ešte malo Slovensko zastúpenie v ženskej K4 aj na ME 1999 v Záhrebe. Odvtedy stabilnejšia posádka chýbala.

Teraz by to chcela na ME (18. - 21. augusta) zmeniť štvorica Ivana Kmeťová, Dagmar Čulenová, Marianna Petrušová a Lisa Maria Gamsjägerová. Zámerom je získanie skúseností a pokus o získanie olympijskej miestenky.

„V K4 musí ťahať každá. Cítime sa v lodi dobre, hoci spočiatku to bol nezvyk. Každým tréningom sa zlepšujeme a učíme,“ komentovala spoluprácu posádky Dagmar Čulenová. Nazdáva sa, že súperky budú prekvapené, lebo na slovenskú ženskú K4 neboli zvyknuté.

Súhlasí aj Ivana Kmeťová: „Určite budú prekvapené, keďže sme neboli ani na nedávno skončených MS a v tomto zložení sme neboli ani na Svetovom pohári.“

Marianna Petrušová má pocit, že sa v tejto zostave našli: „Je to iné, ako pretekať v K1 alebo K2, na ktoré sme boli všetky viac zvyknuté. Po mužských kolegoch je latka nastavená vysoko! Nevieme ešte, čo presne čakať. Ale povedzme to tak, že by sme rady prekvapili seba aj ostatných.“