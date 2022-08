Majstrovský Slovan začne novú extraligovú sezónu na východe, v 1. kole aj dve regionálne derby

Hokejisti Slovana Bratislava odštartujú obhajobu majstrovského titulu v piatok 16. septembra na štadióne HK Poprad. Rozhodol o tom štvrtkový žreb úvodného kola jubilejného 30. ročníka najvyššej súťaže.

To prinesie aj regionálne derby HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice a HK Nitra - HC Mikron Nové Zámky. Ďalšie dvojice tvoria HC´05 Banská Bystrica - HK Grotto Spišská Nová Ves, HC 21 Prešov - MHK 32 Liptovský Mikuláš a HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín.

Extraliga bude mať v ročníku 2022/2023 rovnaké zloženie ako v uplynulej sezóne. V základnej časti bude hrať každý z 12 tímov s každým súperom dvakrát doma a dvakrát vonku, plus šesť regionálnych kôl. termíny play off budú fixné a nový majster bude známy najneskôr vo štvrtok 27. apríla. Majstrovský titul obhajuje Slovan Bratislava, ktorý sa v novej sezóne predstaví aj v Lige majstrov.

"Po 20 rokoch si zvykám na novú prácu. Verím, že tím, ktorý sme zložili bude mať opäť tie najvyššie ambície. Máme aj pár marketingových noviniek. Tešíme sa na prvý zápas s Popradom," povedal na žrebe nový športový riaditeľ Oto Haščák. "Veríme, že bude vypredané," povedal generálny manažér Popradu Ľudovít Jurinyi, ktorý verí, že Poprad sa znova pokúsi získať vytúžený titul:

Vicemajstrov z Nitry čaká regionálne derby so Zámkami. "Vlaňajšia sezóna bola výborná, chýbala len čerešnička na torte. V tej novej by sme boli radi, keby bola návštevnosť v základnej časti taká ako bola v play off. Robíme kroky, aby sme sa pohli aj smerom k novej aréne v Nitre, onedlho predstavíme aj novú štúdiu," povedal prezident klubu Miroslav Kováčik. Na derby sa teší aj riaditeľ Zámkov Imre Valášek: "Chcem začať dobre a odniesť si tri body z derby by bola fantázia. Chceme prilákať aj nových, mladých ľudí. Zdvihli sme rozpočet, posilnili káder a náš cieľ je skončiť do 6. miesta."

O zisk titulu chcú zabojovať aj Košičania. "Ambície sú vysoké, tréneri postavili výborné mužstvo, no všetky sú lepšie ako po minulé roky a lige bude vyrovnaná. Sme radi, že sa na úvod stretneme s Michalovcami," povedal športový manažér klubu Gabriel Spilar. Vysoké ambície majú v Banskej Bystrici, ktorú na úvod čaká domáci zápas s HK Grotto Spišská Nová Ves. "Verím, že sme vyskladali kvalitný tím, chceme ísť viac slovenskou cestou, zatiaľ máme len štyroch legionárov. Uplynulé dve sezóny boli veľmi ťažké, jednu sezónu sme hrali kompletne mimo nášho štadióna, v druhej polovicu, takže sme radi, že budeme hrať už na zrekonštruovanom štadióne. Čaká nás storočnica klubu a ciele sú s tým spojené," uviedol športový manažér Michal Hudec.

Liptovský Mikuláš skončil v uplynulej sezóne na poslednom miesta a musel hrať baráž so Žilinou. V nej triumfoval 4:1 na zápasy a udržal si extraligovú príslušnosť. Teraz by sa chceli Liptáci dostať vyššie. "Chceme urobiť všetko pre to, aby diváci chodili s radosťou na zápasy s dobrými výsledkami. Všetky marketingové akcie, ktoré budú na našich internetových stránkach či priamo na štadióne budú súvisieť s oslavami 90. výročia mikulášskeho hokeja," povedal športový riaditeľ Vlastimil Škandera.

Zatiaľ však nie je jasné, ako bude fungovať systém zostupu z najvyššej súťaže. Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) totiž stále nesúhlasí s rozhodnutím výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH). Jeho členovia schválili model, podľa ktorého vypadne posledný tím Tipos extraligy priamo do nižšej SHL.

Víťaz druhej najvyššej súťaže postúpi medzi elitu tiež priamo. APHK však tvrdí, že o modeloch súťaží rozhoduje Ligová rada a nie VV SZĽH, a zaskočilo ju aj neskoré rozhodnutie v tejto dôležitej veci. "Po rozhovoroch sa kluby dohodli, že rozhodnutie o zostupe a postupe kluby neberú za uzavreté. Takže očakávame ešte ďalšie rozhovory," uviedla riaditeľka APHK Aneta Büdiová.

Žreb 1. kola:

HC´05 Banská Bystrica - HK Grotto Spišská Nová Ves

HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice

HK Poprad - HC Slovan Bratislava

HK Nitra - HC Mikron Nové Zámky

HC 21 Prešov - MHK 32 Liptovský Mikuláš

HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín