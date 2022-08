Gaudu si spomína na Tour: Sagan provokoval Pogačara a okamžite to oľutoval

Francúzsky cyklista David Gaudu (25) dosiahol na tohtoročnej Tour de France najlepší kariérny výsledok v pretekoch zaradených v sérii Grand Tour.

Hoci skončil štvrtý, teda tesne za pódium, bol zo svojim účinkovaním jazde stajne Groupama-FDJ spokojný. Potvrdil, že pri absencii zraneného Juliana Alaphilippa je momentálne jasnou francúzskou jednotkou.

Gaudu si počas trojhodinového streamu na sociálnej sieti Twitch zaspomínal na momenty z Tour, jedna situácia mu zostala v pamäti výraznejšie a tak ňou pobavil fanúšikov. Išlo o 10. etapu a hlavnými aktérmi situácie boli Peter Sagan a Tadej Pogačar.

Otvoriť galériu Peter Sagan je po covide späť. Zdroj: GettyImages

"Začiatok etapy bol veľmi rýchly, všetci sa chceli dostať do úniku. V jednom momente sa vpredu ocitlo asi 40 jazdcov, medzi nimi aj favoriti. Sagan jazdil vedľa Pogačara a vraví mu: Nemáš gule zaútočiť hneď teraz! Lenže okamžite to oľutoval. Pogačar šliapol do pedálov a bol preč. Všetci sme ho museli naháňať," opisoval moment z etapy Gaudu.

„Blázon, vyprovokoval jedného z najlepších cyklistov sveta. Po dni voľna sme hneď skraja etapy museli nasadiť brutálne tempo. Najradšej by som vtedy Sagana zabil,“ dodal Francúz s úsmevom.