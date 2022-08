Manželka Novaka Djokoviča zúri: Ostrá hádka pre očkovanie!

Srbský tenista Novak Djokovič (35) nesmie pre odmietnutie očkovania proti koronavírusu odcestovať na turnaje do Kanady a USA. Nepomohla ani žiadosť o výnimku. Pre toto sa do neho pustil tenisový magazín Racquet. Partnerka slávneho tenistu Jelena (36) sa ale rozhodla na Twitteri vrátiť úder.

ATP Masters 1000 v Montreale a US Open. O tieto dva turnaje Novak Djokovič príde, pretože sa rozhodol neočkovať proti koronavírusu. Aj napriek nulovej šanci sa ale opakovane snaží o získanie výnimky, aby mohol odcestovať do Severnej Ameriky. Tento krok nedávno na sociálnej sieti kritizovali novinári medzinárodného tenisového magazínu Racquet. „Nerozumieme tomu, prečo sa tento človek neustále registruje na turnaje v túžbe, že sa kvôli nemu budú meniť pravidlá,“ píše sa v jednom z tweetov amerického časopisu.

To nahnevalo Jelenu Djokovičovú, ktorá sa do nich hneď pustila. „Toto je ako skutočný medzinárodný tenisový magazín?! Wau,“ napísala rozčúlená Jelena. Nezabudla pri tom označiť ani oficiálny účet ATP a PR pracovníka Nicolu Arzaniho, aby si to tiež prečítali.

„Registrácia do turnajov prebieha automaticky na základe pravidiel a poradia v rebríčku. Aká teda bola logika vášho tweetu?“ spustila Jelena a pokračovala. „Novak sa sústredí na to, aby hral najlepšie, ako len vie. Za predpokladu, že ste tenisový časopis - možno sa sústreďte na to, čo sa stane v najbližších niekoľkých týždňoch? Robte, čo máte robiť, a píšte o tenise,“ zakončila Jelena Djokovičová.