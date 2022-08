Francúzsky freediver predviedol extrémny ponor: Šialené, čo dokázal!

Pokoril svetový rekord! Francúzsky freediver Arnauld Jerald (26) prekonal na Bahamách svetový rekord v hĺbkovom potápaní. V disciplíne bi-fins sa ponoril do hĺbky 120 metrov. Ponor trval 3:34 min.

Francúz exceloval počas súťaže Vertical Blue už v prvý deň, keď sa ponoril do hĺbky 117 metrov. Na štvrtý deň stanovil svetový rekord, keď dosiahol hranicu 119 metrov. O dva dni neskôr svoj rekord ešte o meter vylepšil.

"Je to šialené!" povedal Jerald krátko po svojom rekorde. "Je to pre mňa viac ako svetový rekord. Freediving nerobím pre rekordy, ale pre zábavu. Po mojom ponore, keď som dosiahol 119 metrov, som si povedal: choď do toho. Zrazu mi to dalo vidinu svetového rekordu, ktorý som dokázal zdolať," dodal Jerald, ktorý vo svojej kariére prekonal už siedmy rekord.