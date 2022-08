Libor Hudáček o účasti Slovákov v KHL: Sú to ich kariéry!

Slovenský hokejový reprezentant Libor Hudáček (31) zamieril toto leto do českého Třinca, ale veľa sa špekulovalo o prestupe do ruskej KHL.

Rodák zo Spiša už odštartoval v Česku ostrú prípravu pred štartom sezóny, no všetko nasvedčovalo tomu, že to bude inak. Viaceré zahraničné a tunajšie médiá sa pohrávali s témou, že Libor Hudáček prestúpi do ruskej KHL. Spomínali sa kluby ako Barys Nur-Sultan alebo Nižnekamsk. Mal tam ísť spoločne s bratom, brankárom Júliusom Hudáčkom. Ten je stále voľný hráč a o jeho ponukách nechcel hovoriť ani Libor. „Neviem, to je otázka na neho. Ja som si vybral Třinec, uvidíme, čo si vyberie on. Ťažko povedať. Mal narodeniny, pýtal som sa ho, ale neodpovedal," s úsmevom povedal Hudáček pre isport.cz.

V Nižnekamsku sa nakoniec predstaví slovenský útočník Samuel Buček. Bývalý hokejista HK Nitra sa pred letom dohodol na zmluve s klubom NHL Seattlom Kraken, ktorú pred pár dňami nečakane rozviazal. „Neviem, akú mal situáciu, ťažko povedať. Sám som z toho bol prekvapený. Asi ho tam prehovoril asistent trénera (Marcel Ozimák, pozn. aut.), ktorý ho pozná,“ povedal Hudáček, ktorý sa vyjadril aj k odchodom Slovákov do KHL. „Hmm. Môžem povedať len toľko, že sú to ich kariéry, ich rozhodnutia, sami si zvolili. Ja sa k tomu neviem vyjadriť. Uvidíme, čo z toho bude.“