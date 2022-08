Real Madrid získal Superpohár UEFA! Španieli sa tešia z piateho triumfu

Futbalisti Realu Madrid získali piatykrát v histórii Superpohár UEFA.

Úradujúci šampióni Ligy majstrov zdolali v stredu na Olympijskom štadióne v Helsinkách víťaza Európskej ligy Eintracht Frankfurt 2:0. Gólmi o tom rozhodli David Alaba v prvom a Karim Benzema v druhom polčase.

Real predtým uspel v súboji o európsky Superpohár aj v rokoch 2002, 2014, 2016, 2017 a s piatimi triumfami sa na čele historickej tabuľky vyrovnal Barcelone a milánskemu AC. Frankfurt vo svojej premiérovej účasti nevyužil šancu stať sa 25. klubom na listine víťazov.

Vlani túto trofej získala Chelsea po jedenástkovom rozstrele s Villarrealom. Španielske kluby sú v doterajšej štatistike víťazov najúspešnejšie v Európe - Superpohár získali 16-krát (Barcelona a Real Madrid po 5, Atletico Madrid 3, Valencia 2, Sevilla 1).

Superpohár UEFA 2022 (Olympijský štadión v Helsinkách):

Real Madrid - Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0)

Góly: 37. Alaba, 65. Benzema. Rozhodovali: Oliver - Burt, Bennett (všetci Angl.), ŽK: Alario (Eintracht), 36.000 divákov

Real Madrid: Courtois - Carvajal (85. Rüdiger), Militao, Alaba, Mendy - Casemiro - Modrič (66. Rodrygo), Kroos (85. Tchouameni) - Valverde (76. Camavinga), Benzema, Vinicius Junior (85. Ceballos)

Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure (70. Alario), Tuta, N´Dicka - Knauff, Rode (58. Götze), Sow, Lenz - Lindström (58. Kolo Muani), Kamada - Borre

Kouč Realu postavil rovnakú základnú jedenástku, aká hrala v máji vo finále Ligy majstrov v Paríži, Frankfurt nastúpil od začiatku bez Götzeho. Po opatrnom úvode sa ako prvý dostal do veľkej šance Frankfurt - Kamada sa v 14. minúte ocitol po prienikovej prihrávke za obranou súpera, no krížnou strelou neprekvapil Courtoisa.

Už o tri minúty neskôr bol veľmi blízko ku gólu na druhej strane Real, keď kombináciu už do prázdnej bránky zakončoval Vinicius Junior, no brankára Trappa pred čiarou v poslednej chvíli zastúpil obranca Tuta. V polovici prvého dejstva musel Courtois opäť zasiahnuť, tentoraz pri pokuse Knauffa.

Eintracht prehustil stred poľa a aj vďaka pozornej defenzíve nepúšťal favorita do streleckých príležitostí. To platilo až do 37. minúty, keď najprv Trapp musel vytlačiť mimo bránky krížny prízemný pokus Viniciusa Juniora a po následnom rohu a priťuknutí Casemira z bránkovej čiary otvoril pohodlne do odkrytej bránky skóre Alaba - 1:0. Pred prestávkou ešte mohol zvýšiť náskok svojho tímu Benzema, z dvanástich metrov však netrafil bránku.

Desať minút po zmene strán bol opäť v permanencii frankfurtský brankár Trapp, ktorý aj so šťastím zneškodnil pokus Viniciusa Juniora z nebezpečnej pozície. Real kontroloval vývoj, Frankfurt sa zasa snažil oživiť hru dvojnásobným striedaním po necelej hodine hry, po ktorom sa namiesto kapitána Rodeho dostal na ihrisko aj Götze.

O chvíľu neskôr však nemecký tím takmer inkasoval, po strele Casemira spoza šestnástky ho však od gólu zachránilo brvno Trappovej bránky. V 64. minúte nechala obrana Realu príliš veľa priestoru Knauffovi, ktorý vnikol do šestnástky a preveril pozornosť Courtoisa.

Udrelo však vzápätí na druhej strane - Vinicius Junior dostal dlhý pas na ľavé krídlo, prihrávkou našiel v šestnástke Benzemu a ten z prvej strelou do stredu bránky zvýšil na 2:0. Frankfurt sa vo zvyšku duelu ešte snažil výraznejšou aktivitou zdramatizovať koncovku, ale ani raz nenašiel recept na prekonanie obrany súpera.