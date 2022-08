Dvaja hráči Barcelony do Premier League? Chelsea Londýn má odvážny plán

Po príchode nového majiteľa je na prestupovom trhu opäť aktívna londýnska Chelsea, ktorá je pripravená podpísať dvoch hráčov z FC Barcelona.

Londýnčania sú spajaní s menami Frenkie de Jong (25) a Pierr-Emerick Aubameyang (33). Ak Barcelona umožní obom hráčom odchod, Chelsea je ochotná dorovnať ponuku Manchestru United za barcelonského záložníka De Jonga vo výške 85 miliónov eur.

Na rozdiel od United môže De Jongovi ponúknuť futbal v Lige majstrov. Pre Aubameyanga by to bol návrat do hlavného mesta Anglicka, ktoré už pozná z pôsobenia v Arsenale.

Manchester United sa minulý mesiac dohodol na podpise zmluvy s De Jongom, ktorému však Katalánci dlhujú 20 miliónov eur a Holanďan nebude súhlasiť s odchodom, kým mu dlh nebude vyplatený. Barcelona chce, aby zostal, ale len ak bude súhlasiť s výrazným znížením platu a prijme vyrovnanie vo výške 7 miliónov eur za odložené mzdy.

Aubameyang prestúpil do Barcelony v januári ako voľný hráč, do konca zmluvy mu zostávajú tri roky. Hoci sa Thomas Tuchel zdráha hovoriť o Aubameyangovi, rád by opäť spolupracoval s hráčom, ktorý mu počas dvoch sezón v Borussii Dortmund pomohol 79 gólmi.