V uliciach šlo o život! Maskovaní fanúšikovia zaútočili na bezbranných ľudí

Miesto dejiska odvety sa stalo terčom bezohľadného a nebezpečného správania podporovateľov chorvátskeho mužstva, ktorí v uliciach vyvolali veľké nepokoje a ohrozovali ľudí sediacich na letnej terase podniku.

Na zverejnených videách je vidieť, ako v jednej z kaviarní priaznivci Hajduku hádzali svetlice a stoličky, zatiaľ čo prítomní domáci museli utiecť do bezpečia.

"Chorváti, takmer všetci oblečení v čiernom a s maskovanými tvárami, spôsobili v centre mesta chaos, ktorý prinútil miestnych obyvateľov a turistov utiecť z kaviarní," píše portugalský denník O Jogo.

Na výtržnostiach v centre sa vraj zúčastnilo až 150 fanúšikov Hajduku Split. Existuje však aj podozrenie, že na nepokojoch a útokoch sa podieľala aj skupina "No Name Boys" - fanúšikovia konkurenčnej Benficy Lisabon.

Câmara de segurança no Largo da Oliveira regista a chegada dos deptos do Hadjuk Split e o pânico entre clientes dos estabelecimentos.



Há, no entanto, relatos da presença, no grupo, de membros de nacionalidade portuguesa. pic.twitter.com/HnRIFdv18y