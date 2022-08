Neuveríte, čo hráčovi vypadlo z vrecka! Absurdná situácia v zámorskej MLB

Stalo sa tak po odpale spoluhráča. Pri snahe dotiahnuť na métu sa Castro natiahol a hlavou vpred sa hodil na zem. Vypadnutý mobil neostal bez povšimnutia rozhodcu. Kurióznemu incidentu sa prizeral aj hosťujúci tréner, ktorý nebol nadšený z toho, čo práve videl. Práve jemu totiž Castro podal spomínaný mobil.

"Nemyslím si, že existuje profesionálny hráč, ktorý by mal niekedy nutkanie vziať si na ihrisko mobilný telefón. Je hrozné, že sa to stalo práve mne. Samozrejme, že to nebolo úmyselné," uistil po stretnutí prítomných novinárov

Lodivod domáceho mužstva Derek Shelton bral celú situáciu s dávkou nadhľadu. "Sledujete hru a pozorujete veci, ktoré ste nikdy predtým nevideli. Je to len dieťa, ktoré urobilo chybu. To je jedna z vecí, nad ktorú sa musíte povzniesť a povedať mu: "Toto robiť nemôžeš," povedal Shelton.

Zatiaľ nie je jasné, či vedenie súťaže udelí Castrovi nejaký trest. "Ak by som chcel byť stredobodom pozornosti, tak by to bolo spôsobom, ktorým by som pomohol tímu, ale rozhodne nie v tejto podobe. Je to chyba, z ktorej sa chcem poučiť, ale určite som to neurobil zámerne," oľutoval hráč, ktorého tím napokon prehral 4:6.

