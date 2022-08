Tenisový svet je v pozore: Oznámila Serena Williamsová svoj koniec?

Raz to už muselo prísť! Serena Williamsová (40), 23-násobná grandslamová šampiónka v utorok oznámila, že je pripravená ukončiť tenisovú kariéru, aby sa mohla sústrediť na ďalšie dieťa, ktoré plánuje, ale aj na svoje spirituálne záujmy.

Ženská legenda nemá úplne jasno v časovom pláne svojho posledného zápasu, no zdá sa, že by to mohlo byť na US Open, ktoré sa začne 29. augusta v New Yorku.

„V živote prichádza čas, keď sa musíte rozhodnúť ísť iným smerom. Ten moment je vždy ťažký, keď niečo tak veľmi milujete. No teraz sa začalo odpočítavanie."

"Musím sa sústrediť na to byť matkou, na moje spirituálne ciele a konečne objaviť inú, avšak rovnako vzrušujúcu Serenu. Budem si užívať týchto niekoľko týždňov,“ napísala Serena v emocionálnom príspevku na instagrame.

Štyridsaťročná tenistka vyhrala posledný zo svojich 23 grandslamových titulov v dvojhre na Australian Open 2017 v čase, keď už bola tehotná s dcérkou Olympiou. Odvtedy čaká na 24. singlovú trofej z podujatí veľkej štvorky, ktorou by sa vyrovnala historickej rekordérke Margaret Courtovej.