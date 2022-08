Bývalý slovanista Žofčák pred odvetou EL s Olympiakosom Pireus odkazuje: Len žiaden hurá futbal!

Krôčik od skupiny! Futbalisti Slovana Bratislava si dnes môžu predĺžiť pohárovú sezónu až do konca roka. V prípade postupu cez Olympiakos Pireus by už mali istú minimálne účasť v skupine Európskej konferenčnej ligy a zisk prémie 2,9 milióna eur.

Stále by však mohli zaútočiť v play-off na prienik do lepšie dotovanej skupiny Európskej ligy, kde je za postup 3,6 milióna eur.

Slovenský majster zvládol prvý súboj v Pireu, kde uhral cennú remízu 1:1. V odvete musí vyhrať, ak chce ísť ďalej. Tréner Vladimír Weiss očakáva ťažký zápas. „Do zostavy súpera príde kvalita. Vrátia sa Manolas a Vrsaljko, možno nastúpia od začiatku El-Arabi a Valbuena. Pri dobrom výkone ako v Pireu máme šancu uspieť.“

Optimisticky to vidí aj bývalý stredopoliar belasých Igor Žofčák. Ikona rodných Michaloviec strávila na Tehelnom poli päť sezón a vybojovala tri majstrovské tituly. „Favorizujem Slovan. Verím, že postúpi. Je super, že bude plný štadión. Veľa ľudí sa chystá aj z východného Slovenska. Škoda, že nebudem medzi nimi. Rád by som to videl na vlastné oči,“ povedal pre Nový Čas.

Slovanu bude chýbať zranený Vladimír Weiss mladší. Dnes ešte viac ako pred týždňom, pretože belasí budú musieť ukázať viac konštruktívnosti. „Predpokladám, že Slovan bude mať viac z hry a absencia takého kreatívneho hráča, ako je on, bude pre mužstvo citeľná. Slovan bol v Grécku nebezpečný v ofenzíve. To isté by malo platiť aj v druhom zápase. Ak chce postúpiť, potrebuje vpredu čosi vymyslieť, aby vzadu mali čo najmenej roboty.“

Žofčák pozorne sleduje účinkovanie svojho bývalého klubu. Aj preto, lebo jeho syn Denis hráva v tíme belasých do 13 rokov. Neobáva sa, že by Slovan mohol dopadnúť ako naposledy s Ferencvárosom. „Chalani si zobrali ponaučenie a skúsený tréner Weiss určite ušije super taktiku na to, aby postúpili. Napriek remíze 1:1 nemôžu vyrukovať s hurá futbalom. Nátlakovú hru áno, no s pozornou obranou a efektivitou v koncovke. Historicky najúspešnejší grécky klub totiž nemá v DNA, aby iba bránil,“ dodal Žofčák.

3. predkolo EL

Slovan - Olympiakos

Dnes o 20.30 hod, PP RTVS Šport

Prvý zápas 1:1