Pekelné privítanie od fanúšikov! Do Francúzska prišla nová hviezda klubu

Tridsaťtriročného Sancheza vítali v utorok na letisku v Marseille stovky fanúšikov. O deň neskôr absolvoval lekársku prehliadku. Pre Marseille má byť výraznou posilou pred štartom skupinovej fázy Ligy majstrov. Pre Sancheza to bude šiesty klub na európskom kontinente, pôsobil aj v Udinese, Barcelone, Arsenale a Manchestri United.

Sanchez odohral za Inter 108 zápasov vo všetkých súťažiach, strelil 20 gólov a pridal 23 asistencií. Vyhral s ním taliansku ligu, pohár aj domáci Superpohár. V uplynulej sezóne však odohral za "nerazzurri" iba deväť zápasov.

Incredible scenes of Marseille fans greeting Alexis Sanchez at the airport 🔥



(via @jimmycomte)pic.twitter.com/m3fmpgq9E1