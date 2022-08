Slovan môže po prvý raz postúpiť cez Olympiakos, Weiss: Dáme do toho všetko!

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava majú šancu odplatiť gréckemu Olympiakosu Pireus dve vyradenia v európskych klubových súťažiach. V úvodnom stretnutí 3. predkola Európskej ligy remizovali 1:1 a vytvorili si dobrú pozíciu pred odvetou, ktorá je na programe vo štvrtok o 20.30 h na Tehelnom poli.

Tieto dve mužstvá sa stretli už v sezóne 2009/2010 v 3. predkole Ligy majstrov, keď "belasí" prehrali doma i vonku 0:2. V minulej sezóne narazili oba tímy na seba v play off Európskej ligy a opäť postúpil Olympiakos. Po úvodnej prehre 0:3 v Grécku Slovan v odvete remizoval 2:2.

"Čaká nás ťažký súper, ktorý v prvom zápase nebol v takej pohode ako pred rokom. V odvete to však možno bude o to ťažšie. Dáme do toho všetko a zabojujeme o postup," povedal tréner Vladimír Weiss st. po nedeľňajšom fortunaligovom súboji so Skalicou. "Belasí" v ňom uspeli 3:0. Obhajca titulu z minulej sezóny sa dostal po štvrtom kole Fortuna ligy na prvé miesto tabuľky.

Slovan v utorok informoval, že na Olympiakos zostáva v predaji posledných 4000 vstupeniek. Klub evidoval veľký záujem o lístky už cez víkend. "V tejto chvíli sa blížime k počtu 12.000 vstupeniek. Sú v nich zahrnuté predané vstupenky, ktorých je niečo cez 10.000, a taktiež bezplatné vstupenky pre deti do 14 rokov do C-sektora. Ak tento trend vydrží, budeme môcť podobne ako naposledy v 2. predkole Ligy majstrov proti Ferencvárosu Budapešť ohlásiť vypredané hľadisko," uviedol marketingový riaditeľ klubu Tomáš Straka v tlačovej správe.

Olympiakos Pireus odohral v novej sezóne okrem prípravných zápasov len tri stretnutia v európskych súťažiach. Po vypadnutí v druhom predkole Ligy majstrov s izraelským Maccabi Haifa po výsledkoch 1:1 vonku a 0:4 doma odohral grécky tím už len úvodný súboj 3. predkola Európskej ligy so Slovanom.

3. predkolo EL 2022/2023 - odveta:

ŠK Slovan Bratislava - Olympiakos Pireus /štvrtok 11. augusta, 20.30 SELČ, Národný futbalový štadión, vysiela Šport RTVS/

/prvý zápas 1:1/