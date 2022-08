Historický moment! Kanadský zväz spravil revolučnú zmenu

Kanadská hokejová federácia (Hockey Canada) vymenovala do vedúcej funkcie prvýkrát v histórii ženu, dočasnou predsedkyňou predstavenstva sa stala bývalá hokejistka Andrea Skinnerová. Právnička z Toronta pracuje vo vedení organizácie od roku 2020 a šéfkou zväzu bude minimálne do novembra tohto roka.

Dovtedy malo trvať funkčné obdobie jej predchodcu Michaela Brind'Amoura, ktorý minulý týždeň rezignoval pre nevyriešené sexuálne škandály. "Hockey Canada bola od roku 1914 organizácia, ktorej Kanaďania dôverovali v tom, že bude viesť a rozvíjať kanadský hokej a poskytovať ľuďom príjemné zážitky. Nedávne udalosti túto dôveru naštrbili. S naším novým akčným plánom chceme pozdvihnúť kultúru u všetkých ľudí v hokeji od bežných občanov až po reprezentáciu," uviedla strešná organizácia kanadského hokeja v oficiálnom stanovisku.

"My ako vedenie federácie počúvame kanadských občanov. Pracujeme na tom, aby sme urobili pozitívne a zmysluplné zmeny v hokejovej kultúre," vyhlásila Skinnerová, ktorá hrala hokej štyri roky na Cornellovej univerzite v americkom New Yorku. Do vedúcej funkcie v Hockey Canada ju odporučilo trinásť členov organizácie - zástupcov regionálnych, provinčných a teritoriálnych hokejových asociácií.

Kanadská vláda nedávno pozastavila financovanie zväzu po tom, ako sa jeho vedenie v tichosti mimosúdne vyrovnalo s údajnou obeťou sexuálneho útoku od ôsmich juniorských reprezentantov krátko po celkovom víťazstve na MSJ v roku 2018. Incident sa údajne udial v hotelovej izbe v ontárijskom Londone. V súčasnosti 24-ročná žena žiadala na súde odškodné vo výške v prepočte asi 3,3 milióna eur, pričom verejne neuviedla mená údajných agresorov. Viacerí hráči zo spomenutého majstrovského tímu momentálne pôsobia v NHL.

Hockey Canada pre škandál prišla o niekoľko sponzorov a niektorých členov federácie v tejto veci vypočúvali v kanadskom parlamente v Ottawe. Organizácia vyšetruje aj ďalší prípad údajného sexuálneho útoku v Novom Škótsku, ktorý sa týka juniorskej reprezentácie z roku 2003.