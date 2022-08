Švédsky hokejista skončil v nemocnici: Krvavá odveta za trochu srandy

Brutálna odveta bude mať súdnu dohru! Mladý švédsky hokejista Kid Andersson v januárovom zápase ostriekal zo striedačky vodou protihráča. Ani vo sne nečakal, že tento jeho kúsok bude mať brutálnu dohru.

Odveta bola viac ako brutálna. Anderssonov protihráč z tímu Avesty, ktorého meno švédske médiá radšej neuvádzajú, ho v zápase s Hille/Åbyggeby udrel hokejkou tak surovo, že tvár mladého hokejistu zmenil na nepoznanie. Po útoku bola všade krv, na tvári hráča podliatiny, a v jeho chrupe vybité zuby.

„Asi to urobil preto, že som po ňom striekal vodu. Potom som zacítil úder hokejkou do pier. Pripadalo mi, ako keby sa mi čeľusť tlačila do krku, v ústach som cítil zuby. Bol som v šoku, nevedel som, čo robiť. Potom prišla bolesť, akú som nikdy v živote nezažil,“ opísal hrozný zážitok pre švédsky web Afronbladet Kid Andersson.

Švédska prokuratúra vzniesla na útočníka obvinenie z násilného napadnutia, surový čin bude mať tak dohru na súde.