Slováci neudržali dvojgólové vedenie: Dramatický úvodný zápas MS U20 vyhrali Česi

Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali v utorňajšom prvom zápase na MS v kanadskom Edmontone. Česku podľahli 4:5, rozhodujúci gól z hokejky Gabriela Szturca padol necelé dve minúty pred koncom.

Slováci viedli po góloch Serváca Petrovského a Mateja Kašlíka po prvej tretine 2:0, českí hokejisti otočili nepriaznivé skóre v druhej tretine, keď sa presadili Martin Ryšavý, Michal Gut a Matyáš Šapovaliv. V tretej časti hry strelil ich štvrtý gól Jan Myšák. Slováci potom dokázali vyrovnať zásluhou Rayena Petrovického a druhého gólu v zápase Kašlíka, ale na triumf im to napokon nestačilo.

V ďalšom zápase sa zverenci Ivana Feneša stretnú s domácou Kanadou, duel je na programe v piatok 12. augusta o polnoci. O 24 hodín neskôr nastúpia proti Lotyšsku a účinkovanie v A-skupine zakončia 14. augusta o 20.00 SELČ proti Fínsku.

MS20 v Edmontone - A-skupina:

Česko - SLOVENSKO 5:4 (0:2, 3:0, 2:2)

Góly: 23. Ryšavý (Menšík, Hamara), 34. Gut (Myšák, Kulich), 38. Šapovaliv (Měchura, Urban), 48. Myšák (Gut), 59. Szturc (Špaček) - 4. Petrovský, 6. Kašlík (Myklucha, Petrovický), 54. Petrovický (Dvorský), 57. Kašlík (Petrovský). Rozhodovali: Holm (Švéd.), Hennessey - Rey (obaja USA), Cattaneo (Švaj.), vylúčení: 5:4, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0

ČR: Bednář - Ticháček, Jiříček, Svozil, Špaček, Hamara, Čech, Němec - Kulich, Gut, Myšák - Ivan, Szturc, Chmelař - Menšík, Ryšavý, Měchura – Šapovaliv, Urban, Hauser

SR: Latkóczy - Petrovický, Kmec, Stripai, Štrbák, Groch, Žabka, Bakala - Jedlička, Demek, Sýkora - Petrovský, Myklucha, Kašlík – Honzek, Dvorský, Faith - Nemec, Repčík, Stümpel – Mišiak

Česi začali duel svižnejšie, Latkóczy musel zasahovať ako prvý. Bednář si pripísal prvý zákrok až po troch minútach a strely jeho spoluhráčov boli nebezpečnejšie. Vo 4. minúte však Slováci išli do vedenia, keď Petrovský využil svoju rýchlosť, natlačil sa pred brankára a puk poslal do siete. Česi však boli naďalej nebezpečnejší, rýchlo prechádzali stredným pásmom, ďalšiu šancu zlikvidoval Latkóczy po strele Kulicha. Na druhej strane bol v dobrej šanci Stümpel, no vzápätí Kašlík namieril presne a zvýšil už na 2:0.

Česi potom mali ďalšie príležitosti, ale po ďalšom neistom zákroku Bednářa mala obrana Čechov čo robiť, aby dostala puk do bezpečia po strelách Stümpela a Nemca. V závere prvej tretiny mal ďalšiu šancu Kašlík, ale namieril len do brankára a Szturc na opačnej strane opečiatkoval žŕdku.

Aj po prestávke boli herne lepší Česi, ktorí trávili viac času v útočnom pásme a prevahu zužitkovali v 23. minúte. Po krátkom tlaku pred Latkóczym sa puk dostal na osamoteného Ryšavého a ten znížil. Potom prišla šanca Mykluchu, ktorý mal obrovskú príležitosť, ale trafil do nohy padajúceho Kašlíka. Vzápätí nevyšiel ani rýchly protiútok Demeka so Sýkorom v oslabení.

Českí hokejisti mali čoraz výraznejšiu streleckú prevahu, ale Špaček trafil len betóny slovenského brankára. Ich vyrovnanie prišlo v 34. minúte, keď sa po akcii Myšáka a vďaka následnému dôrazu pred bránkou presadil Gut. Ďalšia zmena stavu mohla prísť v 35. minúte, ale Myklucha nevyužil chybu českej obrany. Puk si o tri minúty neskôr našiel Šapovaliva a český útočník otočil skóre zápasu.

Aj v tretej tretine bola prevaha Čechov výrazná. Slovenskí mladíci nemali spočiatku veľa priestoru na ofenzívne akcie, ich súper mal hru pod kontrolou. Po zbytočnej strate puku v 48. minúte sa dostal k puku Myšák a prestrelil Latkóczyho po štvrtý raz. Ďalšiu šancu nepremenil Hamara a Ryšavý nastrelil ďalšiu žŕdku. Ešte predtým Myklucha v obrovskej možnosti trafil iba chrániče Bednářa. V 54. minúte využil Petrovický presilovú hru piatich proti trom a tento gól Slovákov prebral. Ďalšiu presilovku využil Kašlík, ale rozuzlenie prišlo, keď Szturc unikol po krídle, oklamal Bakalu a bekhendom rozhodol.

hlas po zápase /zdroj: RTVS/:

Roman Faith, útočník SR 20: "Bol to pekný tímový výkon, ale na konci tretej tretiny sme neustrážili hráča, to sa nám na takomto fóre v takejto fáze zápasu nemôže stať. Odohrali sme hroznú druhú tretinu. Čaká nás Kanada, najlepšie mužstvo na turnaji, a my musíme hrať tak ako prvých päť minút v prvej tretine a posledných desať v tretej. Ak nie, tak to dopadne veľmi zle."