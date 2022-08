Škrtel bude mať nového spoluhráča! Prichádza bývalý ligový tréner: Vtipná reakcia Martina i klubu

Hviezdny tím z ôsmej ligy! Po oznámení príchodu Martina Škrtela (37) do Ráztočna prichádza ďalšie známe meno zo zelených trávnikov.

Ráztočno na Instagrame oznámilo ďalšiu posilu do svojich radov. Po Martinovi Škrtelovi prichádza bývalý tréner Žiliny Peter Černák, ktorý bude rozdávať spoluhráčom cenné skúsenosti ako hráč.

Príchod 46-ročného rodáka z Handlovej okomentoval aj samotný bývalý reprezentačný kapitán. "Kto bude ďalší?" napísal pod príspevok Martin Škrtel. Okamžite na to zareagoval klub. "Pracujeme 24 hodín, 7 dní v týždni.... Chcelo by to niečo zahraničné," objavilo sa pod príspevkom o príchode Černáka. Jeden z fanúšikov sa do diskusie pridal. "Ronaldo si stále hľadá klub, nikto ho nechce, tak sa zľutujte," navrhol. Ráztočno stručne a najmä vtipne odpísalo: "Nemáme voľnú sedmičku."