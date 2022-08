Rozhodca Marek Žák pískal šampionát v Mexiku: Zažil tam kuriózne momenty

V exotike strávil dva týždne! Medzinárodný rozhodca Marek Žák (28) sa pred pár dňami vrátil z majstrovstiev sveta do 20 rokov v najnižšej divízii, ktoré sa konali v mexickom meste Querétaro.

Denníku Nový Čas prezradil, že turnaj sa hral v aréne, na ktorej výstavbu sa zložilo dvadsať bohatých rodičov a najviac ho zaskočilo to, že organizátori mali v miestnej aréne na celý turnaj k dispozícii iba dve bránky!

Mladý arbiter, ktorý posledné sezóny pôsobí v slovenskej extralige, má za sebou druhý medzinárodný turnaj v kariére.

„Samozrejme som rád, že som dostal od Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF dôveru a mohol pískať na juniorskom šampionáte v Mexiku,“ povedal na úvod Žák, ktorému dlhá cesta z rodných Topoľčian do mexického mestečka Querétaro trvala 34 hodín.

„Bola to divočina, ale to nebol jediný zážitok, ktorý na mňa v Mexiku čakal,“ pokračoval s úsmevom. „Keď som prišiel pred hokejovú arénu, tak som si myslel, že je to nejaká historická budova. Bol to napokon zimák, na ktorého výstavbu sa poskladalo zhruba dvadsať bohatých Mexičanov, aby ich deti mohli hrávať hokej,“ prezradil slovenský rozhodca, ktorého však najviac pobavila situácia pred úvodným semifinále šampionátu.

„Na bránke sa zlomila žŕdka pod brvnom. Môj kolega išiel za organizátormi, nech bránku vymenia, ale povedali mu, že v hale majú iba tieto dve bránky. Takže zhruba hodinu sa musel zápas posunúť, pokiaľ zvárači bránku neopravili,“ opísal humornú historku Žák. Na podujatí sa predstavili doslova nehokejové krajiny - Austrália, Taiwan, Mexiko, Izrael či Nový Zéland. „Treba povedať, že hokejové zručností títo hráči nemali ideálne, ale korčuľovali slušne a niektoré zápasy mali svoju kvalitu,“ dodal Žák.

Vstupné iba na Mexiko

Do arény, kde sa konali majstrovstvá sveta, sa zmestilo okolo 500 divákov. Organizátori turnaja stanovili vstupné iba na zápasy domácej reprezentácie. „Vstupné bolo okolo 7 eur, ostatné zápasy boli zadarmo,“ reagoval Žák.