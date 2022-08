Jágr neveril vlastným očiam: Fanúšik provokoval a následne prišlo toto

Český hokejista a legenda NHL Jaromír Jágr (50) reagoval na komentár pod instagramovým príspevkom športovej stanice Sportsnet. Reakcie fanúšikov nenechali na seba dlho čakať.

Na účte Sportsnetu sa objavila fotografia, na ktorej sú hokejové legendy Pavel Bure, Wayne Gretzky a Paul Kariya. V popise uviedli: „Ktorého hráča by ste radi videli v dnešnej NHL?"

V komentároch sa to začalo plniť hviezdnymi hokejistami ako Mario Lemieux, Teem Selänne, Bobby Orr, Peter Forsberg, Jaromír Jágr a mnoho ďalších.

Avšak, niektorí fanúšikovia si myslia, že staršia generácia hokejistov by rýchlostne nestačila na súčasnú NHL. "Kamarát, ospravedlňujem sa, ale 50 percent z týchto hráčov by v dnešnej NHL nedosiahlo ani 60 bodov (za sezónu)," uviedol jeden z fanúšikov.

Jágr sa rozhodol na komentár zareagovať. „Čože? Ja som pred šiestimi rokmi, keď som mal štyridsaťštyri, urobil 66 bodov. A niektorí hráči na (tomto) zozname sú lepší ako ja. Mario alebo Wayne by boli nezastaviteľní," napísal Jágr a spomínal sezónu 2015/16, v ktorej za Floridu v 79 zápasoch vsietil 27 gólov a pridal 39 asistencií.

Väčšina osadenstva súhlasila so slovami Jaromíra Jágra, ale ozval sa aj kritik. „Hej, človeče, robil som si srandu, snažil som sa ľudí na Instagrame naštvať, pretože to je zábava. Veľmi si ťa vážim. Považujem ťa za jedného z najlepších hokejistov všetkých čias. Je mi to veľmi ľúto. Mám k tebe úctu," napísal Jágrovi používateľ tsivak22, na ktorého česká legenda reagovala. Neskôr si však svoj účet na Instagrame zmazal, zrejme kvôli posmešným príspevkom ďalších ľudí.