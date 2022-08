Zámorský expert má v tom jasno: Takto vidí o rok dvojicu Slovákov v drafte NHL

Zámorský expert Scott Wheeler z magazínu The Athletic zaradil slovenských hokejistov Dalibora Dvorského a Alexa Čiernika do svojho zoznamu 32 najsľubnejších hráčov pre budúcoročný draft nováčikov do zámorskej NHL.

Obaja 17-roční útočníci spolu hrali v jednej formácii na vlaňajšom Hlinka Gretzky Cupe, kde prispeli k zisku strieborných medailí a boli tiež ťahúňmi slovenskej osemnástky na ostatnom víťaznom turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta. Wheeler zostavil provizórne poradie prvého kola draftu v roku 2023, na čelo dal kanadského centra Connora Bedarda. Dvorského zaradil na piatu pozíciu a Čiernika na 24. priečku. Dvorský si v ročníku 2020/2021 zahral v slovenskej extralige za Banskú Bystricu, v 20 zápasoch strelil dva góly a na dva prihral. Na Hlinka Gretzky Cupe 2021 nazbieral 12 bodov v piatich súbojoch a s ôsmimi gólmi bol najlepším strelcom podujatia. Na turnaji A-skupiny I. divízie MS "osemnástok" získal 11 bodov (5+6) v piatich dueloch. Na klubovej úrovni pôsobí v tíme AIK Štokholm. "Vo veku 16 rokov mal v minulej sezóne priemer viac ako bod na zápas vo švédskej juniorke. Strelil tiež svoj prvý gól medzi mužmi. Na vlaňajšom Hlinka Gretzky Cupe očaril hokejový svet. Je veľmi talentovaný a inteligentný center, ktorý ktorý je hrozbou pre súperových obrancov vo viacerých smeroch. Dokáže ich šikovne obísť, uvoľniť sa alebo vďaka svojej atletickosti im prekĺznuť cez stredné pásmo. Nechýba mu v podstate nič," napísal Wheeler o Dvorskom, ktorý bude reprezentovať Slovensko na MSJ 2022 v Edmontone. Čiernik odohral celú doterajšiu kariéru vo Švédsku, momentálne pôsobí v klube Södertälje SK. Na ostatnom turnaji A-skupiny I. divízie MS "osemnástok" bol najproduktívnejší Slovák, v piatich zápasoch strelil päť gólov a pridal sedem asistencií. Na Hlinka Gretzky Cupe 2021 zaznamenal gól a šesť prihrávok v piatich dueloch. "V minulej sezóne bol jeden z najproduktívnejších hráčov do 18 rokov vo švédskej juniorke. Zlepšil sa, bol produktívnejší ako jeho rovesníci a zahral si aj medzi mužmi v druhej švédskej lige. Je energický tvorca hry a dynamický korčuliar. Zo stoja dokáže na troch krokoch bleskovo zrýchliť a zmenou smeru oklamať súpera. Často chodí do súbojov napriek útlej postave. Rýchlosťou prekonáva obrancov a zakladá protiútoky. Je veľmi sebavedomý pri práci s pukom. Dokáže hrať na krídle v presilovke, tvoriť hru v útočnom pásme a šikovne vystreliť zo strednej vzdialenosti," uviedol Wheeler k Čiernikovi.