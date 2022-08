Outsiderovi dodal nedávneho prvoligistu: Stane sa Mišejeho padáčik trefou sezóny?

Góly z vlastnej polovice nikdy neomrzia. Obzvlášť tie víťazné! Patrik Mišeje pohotovým lobom zabezpečil Zemianskym Kostoľanom postup do 2. kola Slovnaft Cupu.

Bežala 17. minúta, favorizovaní hostia z Lehoty pod Vtáčnikom tlačili, práve mali veľkú šancu, ale pár sekúnd po nej nečakane inkasovali.

Patrik Mišeje po vyhranom osobnom súboji pred stredovou čiarou ani nemusel loviť v pamäti známu inštrukciu: keď nevieš, čo urobiť s loptou, vystreľ! Navyše, myšlienku podporil parádnou realizáciou. Napokon to bol jediný gól.

U súpera má najviac kamarátov

„Náš brankár chytal ako Boh. Všetko sadlo, ako malo,“ skromne presmeroval 28-ročný odchovanec Novák Patrik Mišeje pozornosť na kapitána Mareka Zvala medzi troma žrďami.

„Predtým sa mi nikdy nepodarilo nachytať niektorého brankára, hoci to už dlhšie skúšam. Asi to bude tým, že v lige nás nikto takto nezavrie na našej polovici,“ smeje sa Patrik Mišeje, ktorý má firmičku na detailing automobilov – napríklad leštenie karosérií či aplikáciu keramických ochrán.

Kedysi hrával práve za Lehotu pod Vtáčnikom: „Po dvadsiatke som v tom klube strávil takmer päť rokov... Mám tam viac kamarátov ako kdekoľvek inde. Navyše, Igor Slezák, ktorý teraz trénuje Lehotu pod Vtáčnikom, v minulosti pôsobil v Zemianskych Kostoľanoch.“

Aj Majoroš ho volal kaktus

Od žiackeho veku bol Mišejeho post v strede zálohy: „U mužov sa však viac tlačím dopredu. Bránenie mi nie je príliš pochuti. Čistý Mesut Özil.“

Patrikova prezývka Kaktus sa zrodila už dávno: „Otec bol futbalový tréner. Odmalička som s ním chodil na tréningy aj zápasy. Keď som raz ako 6-ročný prišiel do kabíny starších žiakov, ktorých trénoval, niekto ma oslovil Kaktus, čím pozdravujem Davida.

Odvtedy mi to prischlo. Celé dorastenecké obdobie som strávil v Slovane Bratislava. Keď ma trénoval Jozef Majoroš, tiež počas zápasu na mňa kričal, že Kaktus. V tíme sme boli traja Paťovia, museli sme to nejako vyriešiť.“

Chcú prekvapiť aj Sereď

Zemianske Kostoľany si vybojovali právo hostiť 24. augusta v 2. kole národného pohára ešte nedávno prvoligový klub ŠKF Sereď, aktuálne už iba treťoligistu. „Azda ešte prekvapíme,“ hovorí Patrik Mišeje, ktorý sa stal vážnym adeptom na ocenenie betRing Trefa sezóny minimálne za predkolo a 1. kolo 54. ročníka Slovnaft Cupu!

TJ Slovan Zemianske Kostoľany hrá v VI. lige v skupine sever ZsFZ. V sobotu na úvod sezóny rozdrvil TJ Plevník – Drienové 5:1. Mišeje tentoraz strelecky neprispel, nebol na ihrisku ani na lavičke: „Dva roky dozadu mi počas zápasu zlomili pravú nohu. Titánová tyč to síce vyriešila, ale odvtedy sa so mnou ťahajú rôzne zranenia, takže viac nehrám, ako hrám. O to viac som si užil ten gólový okamih v pohári.“ OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom pôsobí vo IV. lige takisto v západnom regióne.