Veľký návrat českej hviezdy do NHL: Podpísal so svojou srdcovkou

Český hokejový útočník David Krejčí sa po sezóne v drese HC Olomouc vrátil do klubu NHL Boston Bruins. S vedením "medveďov" podpísal ročný kontrakt na 1 milión dolárov, ďalšie 2 milióny môže zarobiť na bonusoch.

Krejčí hral za Bruins od draftu v roku 2004, keď si ho klub vybral zo 63. pozície. V ich drese absolvoval 15 sezón a v roku 2011 pomohol tímu k triumfu v Stanleyho pohári. V základnej časti NHL odohral 962 zápasov, v ktorých získal 730 kanadských bodov (215+515). Ešte lepší bodový priemer dosiahol v play off, v ktorej má na konte 156 stretnutí so ziskom 124 bodov (42+82). Pred sezónou 2021/2022 zamieril do materského Olomouca. V predchádzajúcom ročníku českej extraligy nazbieral 51 bodov v 56 zápasoch. V drese Česka sa 36-ročný center predstavil na ZOH v Pekingu i na MS vo Fínsku, kde pomohol národnému tímu k bronzovým medailám.

Bruins informovali v pondelok aj o pokračovaní spolupráce s ďalším skúseným útočníkom Patriceom Bergeronom, ktorý takisto podpísal ročný kontrakt.