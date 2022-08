Tréner Kocian o rebelovi Kyziridisovi: Alibista a egoista!

Vzbura vo futbalových Zlatých Moravciach! Akoby ViOn nemal dosť starostí. Po štyroch ligových kolách je bez víťazstva na dne tabuľky. Nahradiť odchody jedenástich hráčov nebude jednoduché ani rýchle. Mužstvo navyše oslabili zranenia, ale nečakane aj rebel Alexandros Kyziridis (21). Mladý Grék si chce v rozbehnutej sezóne za každú cenu vydupať prestup do Maďarska.

V Zlatých Moravciach strávil dve sezóny. Pravidelne nastupoval a na pozícii krídelníka dal 15 gólov. V januári predĺžil s klubom zmluvu do leta budúceho roka. S chuťou vbehol do nového ročníka, aby sa po troch zápasoch postavil na zadné. „Prišiel za mnou, že už za ViOn nebude hrať, lebo má ponuku z Maďarska a chce odísť. Dal som mu ultimátum, aby si to rozmyslel. Nestalo sa a trval na tom, že má v pláne ísť preč," povedal pre Nový Čas tréner Ján Kocian.

Hoci sa prestupové obdobie ešte neskončilo, krok gréckeho futbalistu má do činenia s neférovosťou. Vo ViOn-e to vnímajú ako podraz. Klub do neho investoval a s dôverou mu ponúkol solídne podmienky na futbalový rast. „Ak sú v hre väčšie peniaze, tak túto generáciu hráčov nezaujíma to, akú šancu a možnosti im klub poskytuje. Sú to vyložene alibisti alebo egoisti a pozerajú sa len sami na seba.“

Kocian priznal, že počas prípravy či na začiatku ligy problémy s gréckym stredopoliarom nemal. Zlom nastal až v treťom zápase na ihrisku Dunajskej Stredy, kde ho nasadil do druhého polčasu a jeho výkon sa mu zdal čudný. „Už bol rozhodnutý, že chce odísť. Musel preto trénovať individuálne. Načo mi je taký hráč, ktorý nechce hrať za klub? Dosiahol svoje. Je to však určitý spôsob vydierania - buď ma pustíte, alebo nebudem hrať. To je silná káva.“ Zlaté Moravce nemienia držať Kyziridisa nasilu. Proti Liptovskému Mikulášu už nebol ani na súpiske. Od vedenia klubu dostal povolenie na lekársku prehliadku v Debrecíne. „Uvidíme, ako zareaguje maďarská strana. Hráč je stále pod zmluvou, takže musí prísť s nejakou finančnou ponukou. Myslím si, že to dospeje k dohode a Kyzi odíde. Ak by u nás ostal, bolo by to pre neho dosť náročné. Klub ani ja sa nedáme vydierať," zdôraznil Kocian.