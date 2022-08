Kapitán Bostonu sa definitívne rozhodol: Koniec alebo nová zmluva?

Kanadský hokejový útočník Patrice Bergeron si bude aj vo svojej devätnástej sezóne v NHL obliekať dres Boston Bruins. S klubom sa dohodol na ročnej zmluve na 2,5 milióna dolárov, rovnakú sumu môže následne zarobiť na bonusoch.

Bergeron strávil v organizácii "medveďov" celú doterajšiu kariéru v NHL. Klub ho draftoval v roku 2003 zo 45. miesta a doteraz zaň v základnej časti odohral v základnej časti 1216 zápasov, v ktorých nazbieral 982 bodov (400 gólov a 582 asistencií). V 167 dueloch play off dosiahol bilanciu 49+78. V roku 2011 pomohol tímu k triumfu v Stanleyho pohári, čím skompletizoval svoju "zlatú trojkorunu", predtým triumfoval aj na MS a ZOH.

Kapitánom Bruins bol vtedy Slovák Zdeno Chára, ktorý v klube pôsobil do roku 2021. Práve Bergeron prevzal po Chárovom odchode kapitánske céčko. Tridsaťsedemročný Kanaďan je počas celej kariéry cenený predovšetkým pre svoju užitočnosť na oboch stranách klziska. Päťkrát získal trofej Franka Selkeho pre najlepšie brániaceho útočníka súťaže. V zbierke úspechov má aj trofej Marka Messiera pre najlepšieho lídra tímu. V základnej časti uplynulej sezóny odohral 73 zápasov so ziskom 65 bodov (25+40) a v bodovaní tímu skončil tretí. V 7 stretnutiach play off získal 7 bodov (3+4). Po sezóne mu vypršal osemročný kontrakt a stal sa voľným hráčom. Predošlá zmluva mu vyniesla základný ročný plat 6,875 miliónov dolárov.