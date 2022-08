Tréner Feneš riešil pred MS škrty v nominácii: Jedno z najťažších rozhodovaní v mojej kariére

Po tom, čo pre šírenie koronavírusu v zime zrušili MS do 20 rokov, dostali mladí hokejisti druhú šancu.

V marci Medzinárodná hokejová federácia IIHF rozhodla, že šampionát sa budú konať v kanadskom Edmontone v auguste. Zmenil sa však menoslov účastníkov, keďže Rusov vylúčili pre inváziu na Ukrajinu. Slováci sa predstavia v B-skupine proti domácej Kanade, Fínsku, Česku a Lotyšsku, ktoré nahradilo na turnaji Rusov.

V A-skupine budú hrať obhajcovia titulu z USA, Švédsko, Nemecko, Švajčiarsko a Rakúsko. Po turnaji žiadne mužstvo nevypadne. Hrať na ňom môžu ročníky 2002 a mladšie, tak ako to bolo na nedohratom šampionáte. Situácia na prelome rokov so šírením ochorenia COVID-19 sa organizátorom nekontrolovateľne vymkla spod kontroly po úvodných zápasoch. Prví putovali do karantény hokejisti Švajčiarska ešte pred štartom šampionátu a neskôr aj Rakúšania, v ďalších dňoch sa však situácia upokojila. Neskôr sa však medzi mužstvami rozšírila druhá vlna nákazy. Do izolácie zamierili hokejisti USA a keďže nemohli nastúpiť na duel so Švajčiarskom, prehrali ho kontumačne 0:1. Rovnaký scenár sa zopakoval pri zápasoch Slovenska s Ruskom, respektíve Česka s Fínskom. Do karantény museli ísť Rusi a Česi. Potom sa situácia zhoršila natoľko, že mimoriadne zasadol direktoriát turnaja, ten rozhodol o tom, že šampionát zrušia. Slováci odohrali na tomto šampionáte dva zápasy, s USA prehrali 2:3 a so Švédskom 0:3.

Po oznámení nového termínu MS odštartovala príprava Slovákov v apríli pod vedením dočasného hlavného kouča Jána Pardavého s asistentmi Michalom Blanárom a Petrom Frühaufom. Slovenský tím sa predstavil na Turnaji štyroch krajín v Příbrame, kde sa okrem domácich Čechov (2:6) stretol aj s Fínskom (1:5) a Švédskom (0:4). Tréner Ivan Feneš potom pracoval s veľkou skupinou hráčov a pomaly formoval káder na MS. V máji si mladíci rozbalili tréningový kemp v Nitre a potom v Poprade.

Tréner Feneš medzitým dostal nepríjemné správy o tom, že slovenskú reprezentáciu neposilnia Juraj Slafkovský, Šimon Nemec, Filip Mešár, Samuel Kňažko, Martin Chromiak a Marko Stacha. Úradujúcu draftovú jednotku Slafkovského a dvojku Nemca neuvoľnili na majstrovstvá sveta ich noví zámorskí zamestnávatelia Montreal Canadiens, respektíve New Jersey Devils. Trio Kňažko, Chromiak a Stacha nepustí na šampionát nepriaznivý zdravotný stav.

"V nominácii je to najlepšie, čo na Slovensku máme k dispozícii vzhľadom na všetky aktuálne okolnosti. Viacerých chlapcov sme museli vyradiť a priznám sa, bolo to jedno z najťažších rozhodovaní v mojej kariére. Z tímu, ktorý sme si vybrali, však cítime obrovskú energiu a chuť uspieť na majstrovstvách sveta," povedal Feneš pre hockeyslovakia.sk.

Tesne pred odletom trénerský štáb zúžil nomináciu, v dejisku šampionátu uzavrel konečný 25-členný menoslov. Jakuba Koleniča vyradilo zranenie, posledného hráča tréneri vyradili v priebehu pondelka. Kapitánom slovenského tímu bude obranca Rayen Petrovický, jeho asistentmi budú útočníci Adam Sýkora a Roman Faith.

V realizačnom tíme je aj Američan Scott Moser. Tridsaťtriročný kouč absolvoval so slovenskou juniorskou reprezentáciou aj decembrový šampionát v Kanade. V pozícii konzultanta sa zameriaval predovšetkým na skauting súperov, ktoré čakali Slovákov v základnej fáze. Na letnom šampionáte už bude v pozícii asistenta hlavného kouča.

V Edmontone pred začiatkom MS odohrali mladíci dva prípravné zápasy, Nemcov zdolali 5:3, so Švajčiarskom prehrali 2:3. "Oba prípravné zápasy ukázali, že sme vynikajúci kolektív. S Nemcami sme sa skvele zocelili v tretej tretine a otočili zápas. Rovnako proti Švajčiarom. Chýbalo málo, aby sme vyrovnali a strhli duel na svoju stranu. Ukázali sme, že držíme spolu," povedal obranca Rayen Petrovický.

Do svetového šampionátu vstúpia 9. augusta o 20.00 SELČ duelom proti Česku. Následne presne o polnoci z 11. na 12. augusta nastúpia proti Kanade, o 24 hodín neskôr o polnoci z 12. na 13. augusta proti Lotyšsku. Účinkovanie v základnej B-skupine zakončia 14. augusta o 20.00 SELČ proti Fínsku. "Venovali sme sa Čechom, pozreli si nejaké videá, ďalšie nás čakajú. Kľúčové budú presilovky. V prvom prípravnom súboji s Nemcami nám vyšli, proti Švajčiarom sme sa v nich trošku trápili. Ale pilujeme ich na tréningu a verím, že v zápase to bude cítiť," dodal kapitán Slovákov.

Nominácia SR na MS do 20 rokov /tréneri ešte vyradia jedného hráča/:

Brankári: Šimon Latkóczy (University of Nebraska-Omaha/USA), Patrik Andrisík (Jungadler Mannheim/Nem.), Tomáš Boľo (MŠK Púchov).

Obrancovia: Boris Žabka (HC Slovan Bratislava), Jozef Viliam Kmec (HC Košice), Dávid Nátny (MHA Martin), Adam Stripai (HK Dukla Ingema Michalovce), Denis Bakala (HC 21 Prešov), Rayen Petrovický (HK Dukla Trenčín), Šimon Groch (HC Olomouc/ČR), Maxim Štrbák (Jokerit Helsinki/Fín.), Michael Laurenčík (Tyresö-Hanviken/Švéd.)

Útočníci: Roman Faith (iClinic Bratislava Capitals), Jakub Demek (HC Košice), Oleksij Myklucha, Oliver Stümpel (obaja HK Nitra), Martin Mišiak (HC Nové Zámky), Matej Kašlík (MŠK Púchov), Samuel Honzek (HK Dukla Trenčín), Maroš Jedlička (HKM Zvolen), Libor Nemec (Lukko Rauma/Fín.), Dalibor Dvorský (AIK Solna/Švéd.), Servác Petrovský (Oceláři Třinec/ČR), Ľubomír Kupčo (Des Moines Buccaneers/USA), Peter Repčík (Cape Breton Eagles/Kan.), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL)

Realizačný tím: Tomáš Pšenka (manažér), Ivan Feneš (hlavný tréner), Scott Moser, Martin Štrbák (asistenti trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Patrik Michnáč (videotréner), Matej Thomka (kondičný tréner), MUDr. Pavol Lauko (lekár), Rastislav Ladecký (masér, fyzioterapeut), Miroslav Harvančík (masér, kustód)

Program SR na MSJ v Edmontone /časy sú v SELČ/:

utorok 9. augusta

20.00 SLOVENSKO – Česko



piatok 12. augusta

00.00 Kanada – SLOVENSKO



sobota 13. augusta

00.00 SLOVENSKO – Lotyšsko



nedeľa 14. augusta

20.00 Fínsko – SLOVENSKO