Šokujúca smrť športovej ikony († 33): Policajt ho zastrelil v nočnom klube!

Útočník je teraz na úteku. Tridsaťtriročný Lo dostal zásah do hlavy, bol prevezený do nemocnice, kde po niekoľkých hodinách lekári konštatovali mozgovú smrť. Informoval o tom dnes spravodajský server BBC News.

Lo, celým menom Leandro Pereira do Nascimento Lo, bol jedným z najúspešnejších bojovníkov brazílskeho juu-jitsu. Osemkrát vyhral majstrovstvá sveta v piatich rôznych váhových kategóriách. Získal aj tituly na Svetovom pohári, Panamerickom šampionáte a brazílskych národných majstrovstvách v juu-jitsu.

An off duty police officer ended the short life of one of the greatest Jiu Jitsu champions in the world. All because his ego was so hurt after he lost a fight in a bar that he had to grab a gun to get his revenge. Fuck cops, cowards with guns. RIP Leandro Lo pic.twitter.com/b3FPgBcarw