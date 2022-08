Slováci nezískali v Španielsku ani bod, teraz ich čakajú kľúčové zápasy s Maďarmi

Slovenskí volejbalisti neuspeli vo svojom druhom dueli v F-skupine kvalifikácie o postup na ME 2023. V nedeľu v Terueli prehrali s favorizovaným Španielskom hladko 0:3.

Na konte tak majú zatiaľ tri body za domáci triumf nad Gruzínskom 3:0 a v tabuľke im patrí tretia priečka.

Zo siedmich štvorčlenných skupín postúpia priamo na záverečný turnaj ich víťazi a navyše aj päť najlepšie umiestnených tímov na druhom mieste. Na čele "slovenskej" skupiny sú priebežne Španieli s piatimi bodmi, Maďarsko na druhej priečke má o bod menej. Práve Maďarsko bude v stredu ďalším súperom zverencov kouča Mareka Kardoša (o 19.00 h v Nitre).



Kvalifikácia ME 2023 - F-skupina:

Španielsko - Slovensko 3:0 (18, 20, 18)

Zápas trval 78 minút. Rozhodovali: Brlas /Chorv,) a Ferreira (Portug.), 650 divákov.

SLOVENSKO: Kriško 6, Kováč 7, Michalovič 8, Firkaľ 10, Ondrovič 5, Porubský 0, libero Turis (Lamanec 2, Palgut 0, Pokopec 1, Krajčovič 0). Tréner: M. Kardoš.

Hasy po zápase: /zdroj: svf.sk/

Marek Kardoš, tréner Slovenska: "Po excelentnom príjme sme dokázali veľmi dobre útočiť. Horšie to bolo po negatívnej prihrávke, kde sme neútočili až tak dobre. Súper veľmi dobre servoval. My takú úroveň podania nemáme a Španielov sme ním nepritlačili v čase, keď to bolo potrebné. Domáci hrali excelentne a bez chýb. Doma im to ale budeme chcieť vrátiť. Najskôr nás ale čakajú dva zápasy proti Maďarsku, ktoré sú pre nás kľúčové a musíme ich oba vyhrať.“

Peter Ondrovič, blokár Slovenska: "Španieli nám ukázali, že je možné mať bezchybný útok a ako sa pomáha v ťažkých situáciách. To ich dostalo do lepšej pozície. Dobrým servisom nás odtiahli od siete a narušili tým našu stratégiu. Ich výkon sa podpísal aj na výsledku, ktorý bol 0:3.“

Július Firkaľ, smečiar Slovenska: "Podali sme podpriemerný výkon. Španieli boli lepší na útoku, aj v obrane. Tiež na servise a side-oute. Nám zápas nevyšiel.“

Jakub Kováč, blokár Slovenska: "Mali sme odohrať lepší zápas. Španieli hrali veľmi dobre na servise a dobrý deň mal aj ich univerzál. Verím, že sa v ďalšom zápase zlepšíme a doma to proti Maďarom otočíme."

Tabuľka:

1. Španielsko 2 2 0 6:2 5

2. Maďarsko 2 1 1 5:3 4

3. SLOVENSKO 2 1 1 3:3 3

4. Gruzínsko 2 0 2 0:6 0



Ďalší program SR v kvalifikácii:

streda 10. augusta

18.00 Slovensko – Maďarsko

sobota 13. augusta

18.00 Maďarsko – Slovensko

streda 17. augusta

18.00 Slovensko – Španielsko

sobota 20. augusta

19.00 Gruzínsko – Slovensko