Tréner Feneš je na MS 20 bez najväčších hviezd: Kto potiahne v kľúčových momentoch?

Prevládali zmiešané pocity. Tréner hokejistov do 20 rokov Ivan Feneš (44) musel pred odletom na juniorské MS v Edmontone riešiť veľa vecí vo veľmi krátkom čase. Najviac ho zabolela strata vysoko draftovanej trojice Slafkovský - Nemec - Mešár, bez služieb ktorých sa bude musieť v netradičnom letnom termíne zaobísť. Napriek tomu Feneš avizuje, že zo súpisiek súperov s hráčmi z NHL strach nemajú.

Ostrý štart do MS čaká mladých Slovákov v utorok 9. augusta od 20.00 SELČ v Rogers Place proti Česku. „Máme zmiešané pocity, pretože veľa vecí sme pred odletom do Edmontonu museli riešiť veľmi rýchlo. Na MS máme však aktuálne to najsilnejšie, čo bolo k dispozícii."

"Hráči, ktorí s nami necestovali, sú uzavretou kapitolou. Napriek tomu to nemení naše očakávania a chceme prísť s čo najlepším výsledkom,“ uviedol Feneš a hneď pokračoval: „Obavy pred súpermi určite nemáme, sme plní odhodlania dosiahnuť úspech na majstrovstvách sveta. Súpisky jednotlivých tímov sa vykryštalizovali, máme sa na čo tešiť. Ale aj oni na nás,“ dodal sebavedomo lodivod slovenského tímu, ktorý vie, na koho sa bude môcť v dôležitých momentoch spoľahnúť.

„Určite čakám, že v dôležitých momentoch potiahnu najmä brankári. Na tomto poste máme pomerne vyrovnanú trojicu. Takisto chalani v obrane možno neoplývajú extrémnymi líderskými vlastnosťami, ale sú to chlapci, ktorí sú poctiví v defenzíve,“ uzavrel Feneš.

Slafkovský, Nemec, Mešár: Chalani, bojujte, držíme vám palce!

Juraj Slafkovský: „Klub mi povedal jednoznačne, že na MS nepôjdem. Je mi to ľúto, ale je to môj nový zamestnávateľ, čiže nezmením to. Chalanom však držím palce, dúfam, že uhrajú čo najlepší výsledok.“

Šimon Nemec: „Vedenie Jersey mi štart neodobrilo a ja som s nimi aj súhlasil. Mal som dlhú a ťažkú sezónu. Mať vrchol sezóny v polovici augusta je nezmysel. MS však budem sledovať a chlapcom držať palce aspoň na diaľku.“

Filip Mešár: „Rozprával som sa s majiteľom a manažérom Montrealu a oni nechceli, aby som hral na šampionáte. Chalanom by som veľmi rád pomohol, dúfam, že zabojujú o čo najlepší výsledok.“