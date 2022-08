V Ráztočne majú problémy: Na Škrtela sa chystajú stovky fanúšikov

Definitívny koniec ešte nehrozí! Takto to vidí 104-násobný slovenský reprezentant Martin Škrtel (37). Pred tromi mesiacmi ukončil profesionálnu kariéru v Spartaku Trnava pre problémy s chrbticou a platničkami.

Napriek tomu ho to stále ťahá na ihrisko. Od piatka hosťuje v mužstve FK Hajskala Ráztočno, ktoré hrá 8. ligu a včera absolvovalo prvý duel sezóny v Bojniciach.

Ešte bez Martina, ktorý má za sebou iba dva tréningy. Jeho snom bolo zahrať si s chalanmi z detstva a zažiť atmosféru dedinského futbalu s pivom a klobásou. V drese rodnej obce by sa mohol premiérovo predstaviť doma túto nedeľu v derby proti Chrenovcu. Trénerom Ráztočna je jeho bratranec Roman, ktorý hrával aj za Slovan Bratislava a získal s ním majstrovský titul.

„Tešíme sa, že ho tu máme. Neviem povedať, či na jeden zápas, pol sezóny alebo celú. Záleží to na zdravotnom stave a či ho to bude baviť. Keď som videl, aké mal v Trnave problémy len pri bežnej chôdzi, prestával som veriť, že si raz oblečie dres Ráztočna,“ uviedol pre Nový Čas.

Podľa starostu obce a Martinovho strýka Ivana Škrteľa nechystajú Ráztočňania špeciálne oslavy príchodu svojho slávneho rodáka. Vraj si to sám hráč ani neželá. Zvedaví však na neho sú a nedajú si ujsť príležitosť vidieť ho na vlastné oči. Útulný štadiónik by mohol praskať vo švíkoch. „Nechce sa mi veriť, že tam bude 600 - 700 fanúšikov. Bodaj by prišli. Tribúnka je malá, len pre 150 ľudí, no okolo ihriska je dosť priestoru na státie. Musíme sa pripraviť, aby sme to organizačne zvládli,“ povedal starosta.